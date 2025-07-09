Ціни на сезонні фрукти та овочі Одесі липень 2025 - скільки коштують кавуни та черешня

Люди в магазині. Фото: Новини.LIVE

Похід у супермаркет в Одесі — це як відвідування виставки-ярмарки: наче й купуєш звичні продукти, а на касі виходить захмарна сума. Особливо влітку, коли з одного боку з’являється багато сезонного, а з іншого — зростає вартість імпортованих товарів. Ціни на продукти продовжують коливатися, і в деяких категоріях дійсно "б’ють по кишені".

Журналісти Новини.LIVE дізналися, які ціни сьогодні в одеських супермаркетах.

Реклама

Читайте також:

Овочі в магазині

Попри літній сезон, вартість овочів в Одесі не радує. Молоді картопля й капуста тримають доступну ціну, зате деякі пропозиції — дорожчі, ніж м’ясна страва в їдальні. Найдешевшими на полицях наразі залишаються кабачки. А от звичайний список на салат обійдеться не в малу копієчку.

Овочі в магазині. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі:

Картопля молода — 44,90 грн/кг

Буряк молодий — 25,90 грн/кг

Буряк варений — 81,60 грн/500 г

Цибуля молода — 16,90 грн/кг

Цибуля червона — 29,90 грн/кг

Морква (Єгипет) — 54,90 грн/кг

Капуста молода — 29,90 грн/кг

Капуста цвітна — 59,90 грн/кг

Кабачки — 32,90 грн/кг

Огірки — 39,90 грн/кг

Салат — 69,90 грн/кг

Селера — 17,99 грн/100 г

Часник (упаковка, 3 шт.) — 34,90 грн

Перець червоний — 169,90 грн/кг

Помідори Мікадо (акція) — 94,90 грн/кг

Помідори Мікадо (звичайна ціна) — 119,90 грн/кг

Помідори коктейльні — 72,50 грн/500 г

Помідори чері — 59,90 грн/250 г

Помідори на гілці — 89,90 грн/кг

Помідори звичайні — 89,90 грн/кг

Печериці — 59,90 грн/300 г

Печериці бебі — 54,90 грн/250 г

Кукурудза (упаковка, 2 качани) — 91,00 грн

Кукурудза поштучно — 39,90 грн/шт

Червоні перці на прилавку магазина. Фото: Новини.LIVE

Фрукти в магазині

На фруктовому прилавку — велике розмаїття, але ціни кусаються. Навіть попри зростання вартості, яблука все одно залишаються найдоступнішими. Літні ягоди й екзотика — банани, манго, ківі, черешня — обійдуться суттєво дорожче. Найдорожчі — лимони та грейпфрути, які вже вважаються сезонним делікатесом. Якщо хочеться заощадити — обирайте вітчизняні фрукти, але справжній літній настрій доведеться "купувати з націнкою".

Банани в магазині. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти:

Авокадо — 22,99 грн/100 г

Манго — 17,99 грн/100 г

Кокос — 34,90 грн/шт

Слива — 79,90 грн/упаковка

Черешня — 25,99 грн/100 г

Ківі — 21,99 грн/100 г

Грейпфрут — 109,90 грн/кг

Лимони — 119,90 грн/кг

Апельсин (Єгипет) — 79,90 грн/кг

Банани — 73,90 грн/кг

Лохина — 49,99 грн/100 г (зі знижкою)

Яблука (знижка) — 79,90 грн/кг

Яблука Голден — 92,50 грн/кг

Кавуни — 29,90 грн/кг

Лимони в супермаркеті Одеси. Фото: Новини.LIVE

Бакалія в магазині

Ціни на крупи в липні залишаються відносно стабільними. Найдешевшою залишається гречка на вагу, але й фасовані варіанти доступні. Рис має ширший ціновий діапазон — залежно від типу й форми фасування. Улюблений рис для суші або басматі — вже вважається преміумсегментом. У цілому, це ті продукти, де ще можна знайти баланс між якістю та ціною.

Ціни на крупи:

Гречка (800 г) — 30,90 грн

Гречка в пакетах (5x80 г) — 45,90 грн

Гречка на вагу — 29,90 грн/кг

Рис круглий — 44,90 грн

Рис пропарений — 46,90 грн

Рис шліфований басматі — 82,90 грн

Рис для суші — 74,90 грн

Рис у пакетах (400 г) — 46,90 грн

Асортимент бакалії в магазині. Фото: Новини.LIVE

Яйця в магазині

У магазинах зараз можна купити яйця як поштучно, так і десятками. Це зручно, якщо вам потрібно більше або менше стандартного десятка. До того ж купувати поштучно навіть вигідніше.

Ціни на яйця:

Яйце куряче — 4,69 грн/шт

Яйця (десяток) — від 59,90 грн до 74,90 грн

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Олія в магазині

Олія — один із тих товарів, що дорожчає повільно, але впевнено. Базові варіанти ще можна знайти, але є й дорожчі, залежно від бренду. Кукурудзяна олія — вже дорожча в кілька разів, а оливкова — зовсім з преміальної категорії. Тим, хто звик смажити щодня, варто запастися за акцією. Але в цілому, олія — вже не найдешевший продукт.

Ціни на олію:

Олія соняшникова — від 57,60 до 89,20 грн

Кукурудзяна (500 мл) — 87,80 грн

Кукурудзяна (850 мл) — 120,50 грн

Олія оливкова — 359 грн

Асортимент олії в магазині. Фото: Новини.LIVE

Молочка в магазині

На молочних полицях в Одесі знайдеться продукція на будь-який гаманець. Молоко можна купити за акційною ціною, а більш якісні варіанти — дорожчі. Сметана представлена як у маленьких упаковках, так і у великих стаканах. Сир кисломолочний — один із продуктів, де ціна варіюється суттєво, залежно від бренду й жирності. Варто звертати увагу на знижки — економія може бути великою.

Ціна на молочку:

Молоко від 39,90 до 44,90 грн

Сметана 180 г — від 27,90 до 34,70 грн

Сметана 300 г — від 54 до 64,30 грн

Сир кисломолочний — від 48,90 до 61,90 грн

Ціни на молочні продукти в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ціни у липні в одеських супермаркетах лишаються високими, попри сезон. Деякі товари більше нагадують делікатеси, ніж щоденну їжу. Але уважний покупець все ще може знайти вигідні пропозиції — варто стежити за знижками.

Раніше ми писали, що впливає на вартість молочних продуктів. А також про те, якою буде вартість на продукти в Україні протягом року.