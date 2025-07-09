Ціни на сезонні фрукти та овочі Одесі липень 2025 - скільки коштують кавуни та черешня

Кавуни, черешні та сливи — як змінилися ціни в магазинах Одеси
Похід у супермаркет в Одесі — це як відвідування виставки-ярмарки: наче й купуєш звичні продукти, а на касі виходить захмарна сума. Особливо влітку, коли з одного боку з’являється багато сезонного, а з іншого — зростає вартість імпортованих товарів. Ціни на продукти продовжують коливатися, і в деяких категоріях дійсно "б’ють по кишені".
Журналісти Новини.LIVE дізналися, які ціни сьогодні в одеських супермаркетах.
Овочі в магазині
Попри літній сезон, вартість овочів в Одесі не радує. Молоді картопля й капуста тримають доступну ціну, зате деякі пропозиції — дорожчі, ніж м’ясна страва в їдальні. Найдешевшими на полицях наразі залишаються кабачки. А от звичайний список на салат обійдеться не в малу копієчку.
Ціни на овочі:
- Картопля молода — 44,90 грн/кг
- Буряк молодий — 25,90 грн/кг
- Буряк варений — 81,60 грн/500 г
- Цибуля молода — 16,90 грн/кг
- Цибуля червона — 29,90 грн/кг
- Морква (Єгипет) — 54,90 грн/кг
- Капуста молода — 29,90 грн/кг
- Капуста цвітна — 59,90 грн/кг
- Кабачки — 32,90 грн/кг
- Огірки — 39,90 грн/кг
- Салат — 69,90 грн/кг
- Селера — 17,99 грн/100 г
- Часник (упаковка, 3 шт.) — 34,90 грн
- Перець червоний — 169,90 грн/кг
- Помідори Мікадо (акція) — 94,90 грн/кг
- Помідори Мікадо (звичайна ціна) — 119,90 грн/кг
- Помідори коктейльні — 72,50 грн/500 г
- Помідори чері — 59,90 грн/250 г
- Помідори на гілці — 89,90 грн/кг
- Помідори звичайні — 89,90 грн/кг
- Печериці — 59,90 грн/300 г
- Печериці бебі — 54,90 грн/250 г
- Кукурудза (упаковка, 2 качани) — 91,00 грн
- Кукурудза поштучно — 39,90 грн/шт
Фрукти в магазині
На фруктовому прилавку — велике розмаїття, але ціни кусаються. Навіть попри зростання вартості, яблука все одно залишаються найдоступнішими. Літні ягоди й екзотика — банани, манго, ківі, черешня — обійдуться суттєво дорожче. Найдорожчі — лимони та грейпфрути, які вже вважаються сезонним делікатесом. Якщо хочеться заощадити — обирайте вітчизняні фрукти, але справжній літній настрій доведеться "купувати з націнкою".
Ціни на фрукти:
- Авокадо — 22,99 грн/100 г
- Манго — 17,99 грн/100 г
- Кокос — 34,90 грн/шт
- Слива — 79,90 грн/упаковка
- Черешня — 25,99 грн/100 г
- Ківі — 21,99 грн/100 г
- Грейпфрут — 109,90 грн/кг
- Лимони — 119,90 грн/кг
- Апельсин (Єгипет) — 79,90 грн/кг
- Банани — 73,90 грн/кг
- Лохина — 49,99 грн/100 г (зі знижкою)
- Яблука (знижка) — 79,90 грн/кг
- Яблука Голден — 92,50 грн/кг
- Кавуни — 29,90 грн/кг
Бакалія в магазині
Ціни на крупи в липні залишаються відносно стабільними. Найдешевшою залишається гречка на вагу, але й фасовані варіанти доступні. Рис має ширший ціновий діапазон — залежно від типу й форми фасування. Улюблений рис для суші або басматі — вже вважається преміумсегментом. У цілому, це ті продукти, де ще можна знайти баланс між якістю та ціною.
Ціни на крупи:
- Гречка (800 г) — 30,90 грн
- Гречка в пакетах (5x80 г) — 45,90 грн
- Гречка на вагу — 29,90 грн/кг
- Рис круглий — 44,90 грн
- Рис пропарений — 46,90 грн
- Рис шліфований басматі — 82,90 грн
- Рис для суші — 74,90 грн
- Рис у пакетах (400 г) — 46,90 грн
Яйця в магазині
У магазинах зараз можна купити яйця як поштучно, так і десятками. Це зручно, якщо вам потрібно більше або менше стандартного десятка. До того ж купувати поштучно навіть вигідніше.
Ціни на яйця:
- Яйце куряче — 4,69 грн/шт
- Яйця (десяток) — від 59,90 грн до 74,90 грн
Олія в магазині
Олія — один із тих товарів, що дорожчає повільно, але впевнено. Базові варіанти ще можна знайти, але є й дорожчі, залежно від бренду. Кукурудзяна олія — вже дорожча в кілька разів, а оливкова — зовсім з преміальної категорії. Тим, хто звик смажити щодня, варто запастися за акцією. Але в цілому, олія — вже не найдешевший продукт.
Ціни на олію:
- Олія соняшникова — від 57,60 до 89,20 грн
- Кукурудзяна (500 мл) — 87,80 грн
- Кукурудзяна (850 мл) — 120,50 грн
- Олія оливкова — 359 грн
Молочка в магазині
На молочних полицях в Одесі знайдеться продукція на будь-який гаманець. Молоко можна купити за акційною ціною, а більш якісні варіанти — дорожчі. Сметана представлена як у маленьких упаковках, так і у великих стаканах. Сир кисломолочний — один із продуктів, де ціна варіюється суттєво, залежно від бренду й жирності. Варто звертати увагу на знижки — економія може бути великою.
Ціна на молочку:
- Молоко від 39,90 до 44,90 грн
- Сметана 180 г — від 27,90 до 34,70 грн
- Сметана 300 г — від 54 до 64,30 грн
- Сир кисломолочний — від 48,90 до 61,90 грн
Ціни у липні в одеських супермаркетах лишаються високими, попри сезон. Деякі товари більше нагадують делікатеси, ніж щоденну їжу. Але уважний покупець все ще може знайти вигідні пропозиції — варто стежити за знижками.
Раніше ми писали, що впливає на вартість молочних продуктів. А також про те, якою буде вартість на продукти в Україні протягом року.
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