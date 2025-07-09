Цены на сезонные фрукты и овощи Одессе июль 2025 - сколько стоят арбузы и черешня

Люди в магазине. Фото: Новини.LIVE

Поход в супермаркет в Одессе — это как посещение выставки-ярмарки: вроде и покупаешь привычные продукты, а на кассе выходит заоблачная сумма. Особенно летом, когда с одной стороны появляется много сезонного, а с другой — растет стоимость импортируемых товаров. Цены на продукты продолжают колебаться, и в некоторых категориях "бьют по карману".

Журналисты Новини.LIVE узнали, какие цены сегодня в одесских супермаркетах.

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Овощи в магазине

Несмотря на летний сезон, стоимость овощей в Одессе не радует. Молодые картофель и капуста держат доступную цену, зато некоторые предложения дороже, чем мясное блюдо в столовой. Самыми дешевыми на полках пока остаются кабачки. А вот обычный список на салат обойдется не в малую копеечку.

Овощи в магазине. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи:

Картофель молодой — 44,90 грн/кг

Свекла молодая — 25,90 грн/кг

Свекла вареная — 81,60 грн/500 г

Лук молодой — 16,90 грн/кг

Лук красный — 29,90 грн/кг

Морковь (Египет) — 54,90 грн/кг

Капуста молодая — 29,90 грн/кг

Капуста цветная — 59,90 грн/кг

Кабачки — 32,90 грн/кг

Огурцы — 39,90 грн/кг

Салат — 69,90 грн/кг

Сельдерей — 17,99 грн/100 г

Чеснок (упаковка, 3 шт.) — 34,90 грн

Перец красный — 169,90 грн/кг

Помидоры Микадо (акция) — 94,90 грн/кг

Помидоры Микадо (обычная цена) — 119,90 грн/кг

Помидоры коктейльные — 72,50 грн/500 г

Помидоры черри — 59,90 грн/250 г

Помидоры на ветке — 89,90 грн/кг

Помидоры обычные — 89,90 грн/кг

Шампиньоны — 59,90 грн/300 г

Шампиньоны беби — 54,90 грн/250 г

Кукуруза (упаковка, 2 кочана) — 91,00 грн

Кукуруза поштучно — 39,90 грн/шт

Красные перцы на прилавке магазина. Фото: Новини.LIVE

Фрукты в магазине

На фруктовом прилавке — большое разнообразие, но цены кусаются. Даже несмотря на рост стоимости, яблоки все равно остаются самыми доступными. Летние ягоды и экзотика — бананы, манго, киви, черешня — обойдутся существенно дороже. Самые дорогие — лимоны и грейпфруты, которые уже считаются сезонным деликатесом. Если хочется сэкономить — выбирайте отечественные фрукты, но настоящее летнее настроение придется "покупать с наценкой".

Бананы в магазине. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты:

Авокадо — 22,99 грн/100 г

Манго — 17,99 грн/100 г

Кокос — 34,90 грн/шт

Слива — 79,90 грн/упаковка

Черешня — 25,99 грн/100 г

Киви — 21,99 грн/100 г

Грейпфрут — 109,90 грн/кг

Лимоны — 119,90 грн/кг

Апельсин (Египет) — 79,90 грн/кг

Бананы — 73,90 грн/кг

Голубика — 49,99 грн/100 г (со скидкой)

Яблоки (скидка) — 79,90 грн/кг

Яблоки Голден — 92,50 грн/кг

Арбузы — 29,90 грн/кг

Лимоны в супермаркете Одессы. Фото: Новини.LIVE

Бакалея в магазине

Цены на крупы в июле остаются относительно стабильными. Самой дешевой остается гречка на развес, но и фасованные варианты доступны. Рис имеет более широкий ценовой диапазон - в зависимости от типа и формы фасовки. Любимый рис для суши или басмати — уже считается премиум-сегментом. В целом, это те продукты, где еще можно найти баланс между качеством и ценой.

Цены на крупы:

Гречка (800 г) — 30,90 грн

Гречка в пакетах (5x80 г) — 45,90 грн

Гречка на вес — 29,90 грн/кг

Рис круглый — 44,90 грн

Рис пропаренный — 46,90 грн

Рис шлифованный басмати — 82,90 грн

Рис для суши — 74,90 грн

Рис в пакетах (400 г) — 46,90 грн

Ассортимент бакалеи в магазине. Фото: Новини.LIVE

Яйца в магазине

В магазинах сейчас можно купить яйца как поштучно, так и десятками. Это удобно, если вам нужно больше или меньше стандартного десятка. К тому же покупать поштучно даже выгоднее.

Цены на яйца:

Яйцо куриное — 4,69 грн/шт

Яйца (десяток) — от 59,90 грн до 74,90 грн

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Масло в магазине

Масло — один из тех товаров, который дорожает медленно, но уверенно. Базовые варианты еще можно найти, но есть и более дорогие, в зависимости от бренда. Кукурузное масло — уже дороже в несколько раз, а оливковое — совсем из премиальной категории. Тем, кто привык жарить каждый день, стоит запастись по акции. Но в целом, масло — уже не самый дешевый продукт.

Цены на растительное масло:

Масло подсолнечное — от 57,60 до 89,20 грн

Кукурузное (500 мл) — 87,80 грн

Кукурузное (850 мл) — 120,50 грн

Масло оливковое — 359 грн

Ассортимент масла в магазине. Фото: Новини.LIVE

Молочка в магазине

На молочных полках в Одессе найдется продукция на любой кошелек. Молоко можно купить по акцизной цене, а более качественные варианты — дороже. Сметана представлена как в маленьких упаковках, так и в больших стаканах. Творог кисломолочный — один из продуктов, где цена варьируется существенно, в зависимости от бренда и жирности. Стоит обращать внимание на скидки — экономия может быть существенной.

Цена на молочку:

Молоко — от 39,90 до 44,90 грн

Сметана 180 г — от 27,90 до 34,70 грн

Сметана 300 г — от 54 до 64,30 грн

Творог кисломолочный — от 48,90 до 61,90 грн

Цены на молочные продукты в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Цены в июле в одесских супермаркетах остаются высокими, несмотря на сезон. Некоторые товары — больше напоминают деликатесы, чем ежедневную пищу. Но внимательный покупатель все еще может найти выгодные предложения — стоит следить за скидками.

Ранее мы писали, что влияет на стоимость молочных продуктов. А также о том, какой будет стоимость на продукты в Украине в течение года.