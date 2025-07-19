Ціни на молочні продукти в Одесі 2025 — огляд ринку

Молочна продукція на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках цього літа стало менше домашньої "молочки". Через спеку й посуху корови дають менше молока, тож продукції не так багато, як зазвичай. Однак продавці запевняють: якість — не постраждала.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує молочна продукція на ринку "Черемушки" в Одесі та чому все дорожчає.

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Скільки коштує молочна продукція в Одесі

Пані Тетяна з села Ралянки торгує сиром, маслом, сметаною та бринзою. Каже, що цього літа продукції менше — спека, посуха, трави мало, тож і корови дають менше молока.

"Жирний сирчик — 180 гривень кілограм. Середній — 150, а нежирного вже й немає, бо його дуже мало. Масло домашнє — по 430 і 450, натуральне, з вершків. Вершки — 300 за кіло. Сметанка є — і кувшинна, і сепараторна: перша з кислого молочка, друга — через сепаратор. Кувшинна — 120, сепараторна — 180", — пояснює продавчиня Тетяна.

Ціни на бринзу в Одесі

Бринза теж у великому виборі: овеча витримана — 300 грн/кг, невитримана — 270, з коров’ячого молока — 220, змішана — 250. Є і яйця — 65 грн за десяток, і молочко — 40 грн за літр.

"Ціни, може, й не найнижчі, але все натуральне. У магазині дорожче, а в нас ще й поговорити можна, поторгуватися. 2, 5, 10 гривень — уступимо. Та й поради дамо: що краще на варенички, що на бутербродик", — додає жінка.

Сир на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня каже — молочка справжня, смак вершковий, як має бути. Просто її стало менше, а ціни трохи зросли.

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