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Главная Одесса Жара бьет по ценам — в Одессе стремительно дорожает молочка

Жара бьет по ценам — в Одессе стремительно дорожает молочка

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 15:56
Цены на молочные продукты в Одессе 2025 - обзор рынка
Молочная продукция на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках этим летом стало меньше домашней "молочки". Из-за жары и засухи коровы дают меньше молока, поэтому продукции не так много, как обычно. Однако продавцы уверяют: качество — не пострадало.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит молочная продукция на рынке "Черемушки" в Одессе и почему все дорожает.

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Татьяна из села Ралянки торгует сыром, маслом, сметаной и брынзой. Говорит, что этим летом продукции меньше — жара, засуха, травы мало, поэтому и коровы дают меньше молока.

"Жирный сырчик — 180 гривен килограмм. Средний — 150, а нежирного уже и нет, потому что его очень мало. Масло домашнее — по 430 и 450, натуральное, из сливок. Сливки — 300 за килограмм. Сметанка есть — и кувшинная, и сепараторная: первая из кислого молочка, вторая — через сепаратор. Кувшинная — 120, сепараторная — 180", — объясняет продавщица Татьяна.

Цены на брынзу в Одессе

Брынза тоже в большом выборе: овечья выдержанная — 300 грн/кг, невыдержанная — 270, из коровьего молока — 220, смешанная — 250. Есть и яйца — 65 грн за десяток, и молочко — 40 грн за литр.

"Цены, может, и не самые низкие, но все натуральное. В магазине дороже, а у нас еще и поговорить можно, поторговаться. 2, 5, 10 гривен — уступим. Да и советы дадим: что лучше на варенички, что на бутербродик", — добавляет женщина.

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Сыр на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

Продавщица говорит — молочка настоящая, вкус сливочный, как должно быть. Просто ее стало меньше, а цены немного выросли.

Напомним, мы писали, куда выгоднее наведаться потребителям, чтобы приобрести яйца. Также сообщали, сколько сейчас стоят яблоки в Украине.

Одесса продукты рынок Одесская область Новости Одессы цены
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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