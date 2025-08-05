Цены на овощи, фрукты и мясо в Одессе - август 2025 года

Люди покупают голубику на базаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Лето в Одессе всегда было временем, когда базары наполнялись красками, запахами и шумом. Но в этом августе на "Черемушках" чувствуется, что сезон отпусков повлиял на торговлю. В рядах — не такой поток покупателей, как в июле, а продавцы признаются, что жара и поездки горожан к морю или за город уменьшили выручку. Несмотря на это, прилавки и дальше изобилуют овощами, фруктами, зеленью, мясом и молочными продуктами, а цены — колеблются в зависимости от погоды и урожая. Атмосфера базара все равно остается особенной — здесь пахнет свежей зеленью, слышны разговоры и смех, а продавцы охотно делятся новостями.

Журналисты Новини.LIVE отправились на базар Черемушки, чтобы проверить, какие цены сейчас предлагают продавцы.

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Овощи на базаре

Возле овощных рядов стоит сладкий аромат арбузов и дынь, который перемешивается с ароматностью свежей зелени. Однако людей, которые выбирают товар, немного — кто-то быстро покупает нужное и уходит, другие внимательно сравнивают цену и качество. Продавцы замечают, что активность покупателей в этом августе значительно ниже, чем в прошлом году.

"Туго с продажами, все на отдыхе, очень мало людей ходит. Поэтому конечно очень плохая торговля сейчас. Жара также влияет на покупателей, при такой температуре начали ходить меньше", — делится продавщица Лариса.

Продавщица Лариса о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Капуста — 30 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Морковь — 40 грн/кг

Свёкла — 30 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Зеленый перец измаильский — 80 грн/кг

Баклажан обыкновенный — 70 грн/кг

Огурцы — 45 грн/кг

Помидоры — 75 грн/кг

Стоимость овощей на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды на базаре

Во фруктовых рядах цвета спелых персиков и слив привлекают издалека. Здесь пахнет медом, виноградом и свежей малиной. Но цены на фрукты не всегда стабильны — их колебания заметны даже в течение недели. На это влияет урожайность и погодные условия: дожди могут сделать ягоды дороже, а жара — уменьшить выбор. Продавцы объясняют, что иногда стоимость растет буквально за ночь.

"Цены играют каждый день. Очень многое зависит от погоды. Допустим, голубика — ту неделю она была немного дороже. Сейчас плюс-минус держится цена с интервалом 10 гривен. Малинка — то же самое. Персики немного горят из-за жары, поэтому тоже держатся в цене. Особенно не дешевые, но и не совсем дорогие", — говорит продавщица Алина.

Продавщица Алина о сезонных фруктах на базаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и ягод

Дыня — от 50 до 60 грн/кг

Арбуз — 22 грн/кг

Голубика — от 200 до 300 грн/кг

Лимон — 150 грн/кг

Яблоки — от 55 до 70 грн/кг

Груша — 80 грн/кг

Слива — 50 грн/кг

Персик — от 120 до 170 грн/кг

Персик инжирный — 220 грн/кг

Нектарин — 200 грн/кг

Малина — 200 грн/кг

Виноград турецкий кишмиш (без косточек) — 220 грн/кг

Персики на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Свежая зелень

Ряды с зеленью выглядят особенно ярко, но жара портит свежесть буквально за часы. Продавцы поливают пучки водой, накрывают тканью и пытаются сохранить их как можно дольше. Некоторые культуры, например кинза, имеют стабильно высокую цену летом. Другие — наоборот, дешевеют в разгар сезона.

"Кинза, как в прошлом году, уже стоит 300 гривен в закупке. Она будет подниматься в цене, потому что из-за жары все горит. Сейчас навязал на 20 грн пучок. Маленький пучок — по 10 грн. Шпинат беру за десятку, продаю по 15 грн", — объясняет продавец Сергей.

Продавец Сергей о стоимости зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени

Укроп — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Щавель — 15 грн/пучок

Шпинат — 15 грн/пучок

Лук зеленый — 20 грн/пучок

Сельдерей — 20 грн/пучок

Кинза — 20 грн/пучок

Мята — 10 грн/пучок

Базилик — 20 грн/пучок

Стебель сельдерея — 150 грн/кг

Салат (обычный) — 250 грн/кг

Айсберг — 130 грн/кг

Пучок базилика на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

В мясных рядах запах свежей свинины смешивается с ароматом копченостей. Здесь всегда есть постоянные покупатели, которые приходят "к своим" продавцам. В жару, по словам торговцев, выбор мяса меняется: телятину берут реже, зато свинина остается фаворитом. Особенно популярна шея, которую раскупают сразу после открытия. Продавщица Елена говорит, что есть и позиции, которые заказывают заранее.

"Филе говяжье выходит по 700 гривен — только на заказ идет. Однако даже сейчас оно немного меньше пользуется спросом. Когда такая сильная жара, телятина идет хуже. Лучше свинину разбирают. Это ходовое. Телятинка немного слабее сегодня", — говорит продавщица Елена.

Продавщица Елена о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость говядины

Филе — 700 грн/кг

Грудинка с косточками — 190 грн/кг

Ребра — 180 грн/кг

Телячья шея — 270 грн/кг

Телячьи голени — 260 грн/кг

Задняя часть — 340 грн/кг

Лопатка телячья — 340 грн/кг

Мясо для животных — 40 грн/кг

Говядина на базаре Черемушки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

Свиная шея — 340 грн/кг

Филе — 340 грн/кг

Задняя часть — 260 грн/кг

Лопатка — 240 грн/кг

Ребра — 260 грн/кг

Подчеревок — 200 грн/кг

Сало — от 40 до 100 грн/кг

Голяшка — 90-100 грн/кг

Копыта (малые) — 20 грн/шт, (большие) — 40 грн/шт

Обрез — 100 грн/кг

Шкурка — 20 грн/кг

Хвост — 20 грн/кг

Ассортимент свинины на базаре. Фото: Новини.LIVE

Молочные продукты

Молочный ряд на "Черемушках" — это сочетание запаха свежего молока и солоноватой брынзы. Здесь можно найти и классический домашний сыр, и грузинский сулугуни, и нежную моцареллу. Жара, по словам продавцов, влияет на надои, но спрос на сырные изделия остается стабильным. Особенно хорошо идет сулугуни, который покупают и для салатов, и для запекания.

"Сыр сулугуни делается из коровьего молочка. Варится брынза, а потом делается сулугунчик. Для того чтобы лавашик потереть, чтобы он хорошо таял, брынза немного не так тает в лаваше. А сулугуни — вкусный, хороший, тает идеально", — говорит продавщица Татьяна.

Продавщица Татьяна о стоимости молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочки

Сыр жирный — 200 грн/кг

Сыр средний — 140 грн/кг

Масло — 450 грн/кг

Сулугуни — от 260 до 270 грн/кг

Сулугуни с зеленью — 270 грн/кг

Нитки сулугуни — 300 грн/кг

Сметана нежирная — 130 грн/кг

Сливки — 300 грн/л

Молоко — 60 грн/л

Брынза овечья — 300 грн/кг

Брынза смешанная — 230 грн/кг

Брынза коровья — 220 грн/кг

Моцарелла — 280 грн/кг

Фета — 200 грн/кг

Сыр сулугуни с укропом на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Рынок "Черемушки" в этом августе живет в собственном ритме — менее людном, но все еще насыщенном красками и ароматами лета. Цены меняются ежедневно, в зависимости от погоды и урожая. Здесь можно найти и сладкий арбуз из Овидиополя, и душистую кинзу, и свежую свинину или нежный сулугуни. А главное — даже в жару базар остается местом, где всегда есть вкус лета и ощущение настоящей одесской атмосферы.

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