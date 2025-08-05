Цены на овощи, фрукты и мясо в Одессе - август 2025 года

Овощи, фрукты и мясо — как изменились цены на продукты в Одессе
Лето в Одессе всегда было временем, когда базары наполнялись красками, запахами и шумом. Но в этом августе на "Черемушках" чувствуется, что сезон отпусков повлиял на торговлю. В рядах — не такой поток покупателей, как в июле, а продавцы признаются, что жара и поездки горожан к морю или за город уменьшили выручку. Несмотря на это, прилавки и дальше изобилуют овощами, фруктами, зеленью, мясом и молочными продуктами, а цены — колеблются в зависимости от погоды и урожая. Атмосфера базара все равно остается особенной — здесь пахнет свежей зеленью, слышны разговоры и смех, а продавцы охотно делятся новостями.
Журналисты Новини.LIVE отправились на базар Черемушки, чтобы проверить, какие цены сейчас предлагают продавцы.
Овощи на базаре
Возле овощных рядов стоит сладкий аромат арбузов и дынь, который перемешивается с ароматностью свежей зелени. Однако людей, которые выбирают товар, немного — кто-то быстро покупает нужное и уходит, другие внимательно сравнивают цену и качество. Продавцы замечают, что активность покупателей в этом августе значительно ниже, чем в прошлом году.
"Туго с продажами, все на отдыхе, очень мало людей ходит. Поэтому конечно очень плохая торговля сейчас. Жара также влияет на покупателей, при такой температуре начали ходить меньше", — делится продавщица Лариса.
Стоимость овощей
- Капуста — 30 грн/кг
- Кабачок — 25 грн/кг
- Морковь — 40 грн/кг
- Свёкла — 30 грн/кг
- Лук — 25 грн/кг
- Зеленый перец измаильский — 80 грн/кг
- Баклажан обыкновенный — 70 грн/кг
- Огурцы — 45 грн/кг
- Помидоры — 75 грн/кг
Фрукты и ягоды на базаре
Во фруктовых рядах цвета спелых персиков и слив привлекают издалека. Здесь пахнет медом, виноградом и свежей малиной. Но цены на фрукты не всегда стабильны — их колебания заметны даже в течение недели. На это влияет урожайность и погодные условия: дожди могут сделать ягоды дороже, а жара — уменьшить выбор. Продавцы объясняют, что иногда стоимость растет буквально за ночь.
"Цены играют каждый день. Очень многое зависит от погоды. Допустим, голубика — ту неделю она была немного дороже. Сейчас плюс-минус держится цена с интервалом 10 гривен. Малинка — то же самое. Персики немного горят из-за жары, поэтому тоже держатся в цене. Особенно не дешевые, но и не совсем дорогие", — говорит продавщица Алина.
Стоимость фруктов и ягод
- Дыня — от 50 до 60 грн/кг
- Арбуз — 22 грн/кг
- Голубика — от 200 до 300 грн/кг
- Лимон — 150 грн/кг
- Яблоки — от 55 до 70 грн/кг
- Груша — 80 грн/кг
- Слива — 50 грн/кг
- Персик — от 120 до 170 грн/кг
- Персик инжирный — 220 грн/кг
- Нектарин — 200 грн/кг
- Малина — 200 грн/кг
- Виноград турецкий кишмиш (без косточек) — 220 грн/кг
Свежая зелень
Ряды с зеленью выглядят особенно ярко, но жара портит свежесть буквально за часы. Продавцы поливают пучки водой, накрывают тканью и пытаются сохранить их как можно дольше. Некоторые культуры, например кинза, имеют стабильно высокую цену летом. Другие — наоборот, дешевеют в разгар сезона.
"Кинза, как в прошлом году, уже стоит 300 гривен в закупке. Она будет подниматься в цене, потому что из-за жары все горит. Сейчас навязал на 20 грн пучок. Маленький пучок — по 10 грн. Шпинат беру за десятку, продаю по 15 грн", — объясняет продавец Сергей.
Стоимость зелени
- Укроп — 15 грн/пучок
- Петрушка — 15 грн/пучок
- Щавель — 15 грн/пучок
- Шпинат — 15 грн/пучок
- Лук зеленый — 20 грн/пучок
- Сельдерей — 20 грн/пучок
- Кинза — 20 грн/пучок
- Мята — 10 грн/пучок
- Базилик — 20 грн/пучок
- Стебель сельдерея — 150 грн/кг
- Салат (обычный) — 250 грн/кг
- Айсберг — 130 грн/кг
Мясо на базаре
В мясных рядах запах свежей свинины смешивается с ароматом копченостей. Здесь всегда есть постоянные покупатели, которые приходят "к своим" продавцам. В жару, по словам торговцев, выбор мяса меняется: телятину берут реже, зато свинина остается фаворитом. Особенно популярна шея, которую раскупают сразу после открытия. Продавщица Елена говорит, что есть и позиции, которые заказывают заранее.
"Филе говяжье выходит по 700 гривен — только на заказ идет. Однако даже сейчас оно немного меньше пользуется спросом. Когда такая сильная жара, телятина идет хуже. Лучше свинину разбирают. Это ходовое. Телятинка немного слабее сегодня", — говорит продавщица Елена.
Стоимость говядины
- Филе — 700 грн/кг
- Грудинка с косточками — 190 грн/кг
- Ребра — 180 грн/кг
- Телячья шея — 270 грн/кг
- Телячьи голени — 260 грн/кг
- Задняя часть — 340 грн/кг
- Лопатка телячья — 340 грн/кг
- Мясо для животных — 40 грн/кг
Стоимость свинины
- Свиная шея — 340 грн/кг
- Филе — 340 грн/кг
- Задняя часть — 260 грн/кг
- Лопатка — 240 грн/кг
- Ребра — 260 грн/кг
- Подчеревок — 200 грн/кг
- Сало — от 40 до 100 грн/кг
- Голяшка — 90-100 грн/кг
- Копыта (малые) — 20 грн/шт, (большие) — 40 грн/шт
- Обрез — 100 грн/кг
- Шкурка — 20 грн/кг
- Хвост — 20 грн/кг
Молочные продукты
Молочный ряд на "Черемушках" — это сочетание запаха свежего молока и солоноватой брынзы. Здесь можно найти и классический домашний сыр, и грузинский сулугуни, и нежную моцареллу. Жара, по словам продавцов, влияет на надои, но спрос на сырные изделия остается стабильным. Особенно хорошо идет сулугуни, который покупают и для салатов, и для запекания.
"Сыр сулугуни делается из коровьего молочка. Варится брынза, а потом делается сулугунчик. Для того чтобы лавашик потереть, чтобы он хорошо таял, брынза немного не так тает в лаваше. А сулугуни — вкусный, хороший, тает идеально", — говорит продавщица Татьяна.
Стоимость молочки
- Сыр жирный — 200 грн/кг
- Сыр средний — 140 грн/кг
- Масло — 450 грн/кг
- Сулугуни — от 260 до 270 грн/кг
- Сулугуни с зеленью — 270 грн/кг
- Нитки сулугуни — 300 грн/кг
- Сметана нежирная — 130 грн/кг
- Сливки — 300 грн/л
- Молоко — 60 грн/л
- Брынза овечья — 300 грн/кг
- Брынза смешанная — 230 грн/кг
- Брынза коровья — 220 грн/кг
- Моцарелла — 280 грн/кг
- Фета — 200 грн/кг
Рынок "Черемушки" в этом августе живет в собственном ритме — менее людном, но все еще насыщенном красками и ароматами лета. Цены меняются ежедневно, в зависимости от погоды и урожая. Здесь можно найти и сладкий арбуз из Овидиополя, и душистую кинзу, и свежую свинину или нежный сулугуни. А главное — даже в жару базар остается местом, где всегда есть вкус лета и ощущение настоящей одесской атмосферы.
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