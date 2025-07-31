Як виглядає Привоз після влучання шахедів 24 липня 2025 року — відео, фото

Пошкоджені від прильоту "Шахеда"будівлі на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Рівно тиждень тому, в ніч на 24 липня, Одеса опинилася під прицілом ворожих "Шахедів". Масований обстріл зачепив не лише житлові будинки — зруйновані квартири, пошкоджена багатоповерхівка, постраждав й історичний центр міста. Але що особливо болить — удар прийшовся й по серцю одеської торгівлі. Ринок "Привоз", знаний кожному одеситу з дитинства, тієї ночі палав. Полум’я було настільки потужним, що пожежу не могли загасити до самого ранку. Лише зусиллями десятків рятувальників вдалося зупинити вогонь, та наслідки залишилися — знищено десятки яток, а багато продавців залишилися буквально без нічого.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на місце, аби побачити, як легендарний "Привоз" оговтується після трагедії.

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Ринок живе, продавці торгують, з вулиць лунають знайомі голоси, розставлені свіжі овочі й фрукти. Але варто лише трохи звернути з головної алеї — і одразу впадають в око наслідки нічного обстрілу: вибиті вікна, розтрощені стіни, понівечені фасади. Запах гару досі в повітрі. Попри все, підприємці не здаються. Вони рятували свій товар як могли й сьогодні працюють на згарищі, не втрачаючи надії.

Продавці відновлюють свої ятки. Фото: Новини.LIVE

Зруйновані павільйони на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Олена — одна з тих, хто вирішив залишитися. Її магазин зазнав руйнувань — стеля впала, вікна вибило ударною хвилею, а товар повністю промок, бо саме над павільйоном гасили пожежу. Зараз жінка торгує з маленького столика просто неба, просушує те, що вдалося врятувати.

Табличка від постраждалих продавців на Привозі. Фото: Новини.LIVE

"Я тут живу недалеко, все чула — як вони літали. Було дуже страшно. Потім побачили, що прилетіло на "Привоз". Треба було витягувати все, що можна врятувати. Води було по кісточки, вся підлога затоплена. Але нічого, все буде добре. От стою тут, люди підходять, продаж потроху йде. Не можна просто так кинути — це як другий дім. Тут проводиш увесь вільний час, а додому приходиш тільки переночувати", — розповідає продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про наслідки після обстрілу ворогом. Фото: Новини.LIVE

Постраждалий магазин на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Пожежа на Привозі

Ту ніч на Привозі згадують із жахом. Пожежа, сльози, розпач і безсилля — це був ранок, коли кожен власник торгівельної точки усвідомив: ворог знову вдарив по цивільних. Навіть мешканці довколишніх будинків постраждали — у багатьох посипалася стеля у квартирах через силу вибуху. Та, попри страх, усі кажуть, що найважчим був перший день.

Обгорілі ятки на базарі. Фото: Новини.LIVE

Зруйновані будівлі на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

"Перший день усі дуже працювали — відбудовували, спасали що залишилось. Було страшно, але Бог нас уберіг і ми не сильно постраждали. Трошки контейнери повигинало, ролети постраждали, бо горіло над нами. Наступного дня я вже витирала кожну цукерку від пилу. Збитків, слава Богу, у нас немає. Працюємо і будемо надалі тут працювати", — зауважила продавчиня Наталія.

Продавчиня Наталія про перші дії після тривоги. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ворожої атаки на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Продавцям з вулиці пощастило більше. В Артема точка розташована просто навпроти місця влучання, але він обійшовся без втрат через те, що торгує просто з машини. Тоді дозволив собі один вихідний, а вже наступного дня знову повернувся до діла.

"Я не робив того дня, бо чесно — злякався. Але наступного дня вже працював. Люди не за товаром приходили — всі просто дивилися. Було перекрито дорогу, усі перелякані. В мене все в машині було, нічого не постраждало", — каже продавець Артем.

Продавець Артем про постраждалий товар. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована покрівля на базарі. Фото: Новини.LIVE

Попри біль, втрати та зруйновані стіни, "Привоз" вистояв. Тут кожен прилавок — це не просто місце продажу, це частина великої міської історії, наповненої родинними традиціями, щоденною працею і вірою в майбутнє. Люди повертаються, торгують, спілкуються, жартують, ніби підкреслюючи: ворог може зруйнувати стіни, але не зламає дух. Ринок продовжує жити своїм життям — попри запах гару, попри сліди вибухів. Бо для багатьох "Привоз" — це не просто робота, це частина душі.

Раніше ми писали, яких збитків зазнав Одеський "Привоз" після ворожого обстрілу. А також про те, як зараз виглядає будинок, що постраждав в ніч атаки на ринок.