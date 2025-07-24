Обстріл Одеси - постраждав ринок Привоз, як він виглядає зараз

Одеський Привоз — що залишилося після російської атаки (фото)
Під час нічної атаки на Одесу сильно постраждав відомий ринок "Привоз". Замість жвавого процесу торгівлі сьогодні зранку там лише опалені залишки павільйонів та рятувальники, які лыквыдують наслідки обстрілу.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Прикоз після атаки
Під атакою дронів вночі опинився Привоз — символ міста, відомий своєю атмосферою, колоритом і широким асортиментом товарів. Внаслідок влучання дрону тут повністю вигоріли 2 торгівельних павільйони. Ще десятки крамниць отримали значні ушкодження.
Триває ліквідація наслідків
Працівники ДСНС захасили пожежу на відомому ринку Привоз ще вночі. Наразі рятувальники вже ліквідують наслідки нічної атаки та прибирають уламки. Більшість павільйонів сьогодні не придатні до використання.
Привоз без вікон
Сучасні торгівельні павільйони повністю були вкриті красивим голубим склінням. Але вибухова хвиля вибила усі вікна у будівлі. В деяких крамницях від удару проломило стелі. Підлоги торгівельних крамниць — крізь усипані битим склом.
Повністю знищено частину де продавали речі ближче до вулиці Преображенської. Також без свого товару залишились деякі продавці овочів. Люди намагаються зібрати те, що вціліло.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про кількість постраждалих внаслідок обстрілу Одеси. А також про повернення захисника Зміїного з полону.
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