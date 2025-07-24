Обстріл Одеси - постраждав ринок Привоз, як він виглядає зараз

Привоз після атаки. Фото: Новини.LIVE

Під час нічної атаки на Одесу сильно постраждав відомий ринок "Привоз". Замість жвавого процесу торгівлі сьогодні зранку там лише опалені залишки павільйонів та рятувальники, які лыквыдують наслідки обстрілу.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Прикоз після атаки

Під атакою дронів вночі опинився Привоз — символ міста, відомий своєю атмосферою, колоритом і широким асортиментом товарів. Внаслідок влучання дрону тут повністю вигоріли 2 торгівельних павільйони. Ще десятки крамниць отримали значні ушкодження.

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Павільйон згорів. Фото: Новини.LIVE

Знищена крамниця. Фото: Новини.LIVE

Триває ліквідація наслідків

Працівники ДСНС захасили пожежу на відомому ринку Привоз ще вночі. Наразі рятувальники вже ліквідують наслідки нічної атаки та прибирають уламки. Більшість павільйонів сьогодні не придатні до використання.

Привоз після пожежі. Фото: Новини.LIVE

Рятувальник працює. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена крамниця. Фото: Новини.LIVE

Привоз без вікон

Сучасні торгівельні павільйони повністю були вкриті красивим голубим склінням. Але вибухова хвиля вибила усі вікна у будівлі. В деяких крамницях від удару проломило стелі. Підлоги торгівельних крамниць — крізь усипані битим склом.

Вибите скло. Фото: Новини.LIVE

Привоз після атаки. Фото: Новини.LIVE

Стеля впала. Фото: Новини.LIVE

Повністю знищено частину де продавали речі ближче до вулиці Преображенської. Також без свого товару залишились деякі продавці овочів. Люди намагаються зібрати те, що вціліло.

Частина біля Преображенської. Фото: Новини.LIVE

Місце, де була пожежа. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження після атаки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про кількість постраждалих внаслідок обстрілу Одеси. А також про повернення захисника Зміїного з полону.