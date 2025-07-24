Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 24 июля

Курортный сезон в разгаре — как прогрелась вода в море у Одессы
Сегодня, в четверг, 24 июля, в Одессе будет переменная облачность, но без осадков. Температура воды в море не изменится, поэтому отдыхающие смогут купаться в ней, не боясь простуды.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 24 июля ощутимо не опустится и останется достаточно теплой. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +19...+20°С.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается северный, а днем южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а позже потеплеет до +29...+31 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет северный, а днем южный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью будет достигать +17...+22 °C, а днем — от +29 °C до +34 °C. На автодорогах региона видимость хорошая.
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