Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 24 июля

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в четверг, 24 июля, в Одессе будет переменная облачность, но без осадков. Температура воды в море не изменится, поэтому отдыхающие смогут купаться в ней, не боясь простуды.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 24 июля ощутимо не опустится и останется достаточно теплой. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +19...+20°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается северный, а днем южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а позже потеплеет до +29...+31 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет северный, а днем южный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать +17...+22 °C, а днем — от +29 °C до +34 °C. На автодорогах региона видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.