Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 24 липня

Курортний сезон у розпалі — як прогрілася вода в морі у Одеси
Сьогодні, у четвер, 24 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, але без жодних опадів. Температура води у морі не зміниться, тому відпочивальники зможуть купатися у ній, не боячись застуди.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 24 липня відчутно не опуститься та залишиться достатньо теплою. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +19...+20°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується північний, а вдень південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а пізніше потеплішає до +29...+31 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер буде північний, вдень південний, 9-14 м/с.
Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, а вдень — від +29 °C до +34 °C. На автошляхах регіону видимість добра.
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