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Головна Одеса Курортний сезон у розпалі — як прогрілася вода в морі у Одеси

Курортний сезон у розпалі — як прогрілася вода в морі у Одеси

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Дата публікації: 24 липня 2025 05:27
Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 24 липня
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у четвер, 24 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, але без жодних опадів. Температура води у морі не зміниться, тому відпочивальники зможуть купатися у ній, не боячись застуди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 24 липня відчутно не опуститься та залишиться достатньо теплою. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +19...+20°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується північний, а вдень південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а пізніше потеплішає до +29...+31 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер буде  північний, вдень південний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, а вдень — від +29 °C до +34 °C. На автошляхах регіону видимість добра.

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Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди мильна вода
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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