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Главная Одесса На Одесчину вернулся из плена последний защитник Змеиного

На Одесчину вернулся из плена последний защитник Змеиного

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 10:00
Из плена вернулся защитник Змеиного из Одесской области
Виталий Гиренко. Фото: Алена Гиренко в соцсети

Домой в Украину из российского плена вернулся пограничник, защитник острова Змеиный Виталий Гиренко. Он провел в неволе почти 3 с половиной года за это время у него родился сын, с которым ему только предстоит познакомиться.

Об этом сообщают активисты ОО "Защитники Змеиного".

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Возвращение из плена

Виталий Гиренко, житель города Измаил, — последний из защитников острова Змеиный, которого обменяли. Дома его ждала жена и трехлетний сын Дмитрий. Женщина была на седьмом месяце беременности, когда ее муж попал в плен. Поэтому малыш знал отца только по фотографиям.

"Долгожданный обмен, длиной в 3 года 5 месяцев для нашего последнего защитника Змеиного состоялся! Пограничник острова Ахилла — Виталий Гиренко дома! Радости всей нашей ОО нет предела! Свободный, несокрушимый духом и телом Виталий наконец на родной земле!",— говорится в сообщении ОО "Защитники Змеиного".

Из плена вернулся защитник Змеиного из Одесчины — какой именно - фото 1
Виталий Гиренко. Фото: скриншот из видео обмена

Обмен пленными

В среду, 23 июля, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией, девятый в рамках стамбульских договоренностей. Домой вернулись тяжелобольные и тяжело раненые защитники.

На этот раз Украине удалось вернуть многих военных, которые были в плену еще с 2022 года. Среди освобожденных: военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Напомним, недавно мы писали о том, как проходил обмен пленными. А также о новой платформе для обмена данными о военных в неволе.

Одесса Одесская область Новости Одессы война в Украине обмен пленными
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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