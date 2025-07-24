Из плена вернулся защитник Змеиного из Одесской области

Виталий Гиренко. Фото: Алена Гиренко в соцсети

Домой в Украину из российского плена вернулся пограничник, защитник острова Змеиный Виталий Гиренко. Он провел в неволе почти 3 с половиной года за это время у него родился сын, с которым ему только предстоит познакомиться.

Об этом сообщают активисты ОО "Защитники Змеиного".

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Виталий Гиренко, житель города Измаил, — последний из защитников острова Змеиный, которого обменяли. Дома его ждала жена и трехлетний сын Дмитрий. Женщина была на седьмом месяце беременности, когда ее муж попал в плен. Поэтому малыш знал отца только по фотографиям.

"Долгожданный обмен, длиной в 3 года 5 месяцев для нашего последнего защитника Змеиного состоялся! Пограничник острова Ахилла — Виталий Гиренко дома! Радости всей нашей ОО нет предела! Свободный, несокрушимый духом и телом Виталий наконец на родной земле!",— говорится в сообщении ОО "Защитники Змеиного".

Виталий Гиренко. Фото: скриншот из видео обмена

Обмен пленными

В среду, 23 июля, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией, девятый в рамках стамбульских договоренностей. Домой вернулись тяжелобольные и тяжело раненые защитники.

На этот раз Украине удалось вернуть многих военных, которые были в плену еще с 2022 года. Среди освобожденных: военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Напомним, недавно мы писали о том, как проходил обмен пленными. А также о новой платформе для обмена данными о военных в неволе.