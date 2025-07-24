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Головна Одеса На Одещину повернувся з полону останній захисник Зміїного

На Одещину повернувся з полону останній захисник Зміїного

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 10:00
З полону повернувся захисник Зміїного з Одещини
Віталій Гиренко. Фото: Альона Гиренко у соцмережі

Додому в Україну з російського полону повернувся прикордонник, захисник острова Зміїний Віталій Гиренко. Він провів у неволі майже 3 з половиною роки за цей час у нього народився син, з яким йому тільки належить познайомитися.

Про це повідомляють активісти ГО "Захисники Зміїного".

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Повернення з полону

Віталій Гиренко, житель міста Ізмаїл, — останній із захисників острова Зміїний, якого обміняли. Вдома його чекала жінка та трирічний син Дмитро. Дружина військового була на сьомому місяці вагітності, коли її чоловік потрапив у полон. Тому малеча знав батька лише за фотографіями.

"Довгоочікуваний обмін, довжиною в 3 роки 5 місяців для нашого останнього захисника Зміїного відбувся! Прикордонник острову Ахілла — Віталій Гиренко вдома! Радості усієї нашої ГО немає меж! Вільний, незламний духом і тілом Віталій нарешті на рідній землі!",— йдеться у повідомленні ГО "Захисники Зміїного".

З полону повернувся захисник Зміїного з Одещини — який саме - фото 1
Віталій Гиренко. Фото: скріншот з відео обміну

Обмін полоненими

У середу, 23 липня, відбувся черговий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією, дев'ятий у рамках стамбульських домовленостей. Додому повернулися тяжкохворі та тяжко поранені захисники.

На цей раз Україні вдалося повернути багатьох військових, які були у полоні ще з 2022 року. Серед звільнених: військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як проходив обмін полоненими. А також про нову платформу для обміну даними щодо військових у неволі.

Одеса Одеська область Новини Одеси війна в Україні обмін полоненими
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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