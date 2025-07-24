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Главная Одесса Одесский Привоз — что осталось после российской атаки (фото)

Одесский Привоз — что осталось после российской атаки (фото)

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 10:37
Обстрел Одессы - пострадал рынок Привоз, как он выглядит сейчас
Привоз после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE

Во время ночной атаки на Одессу сильно пострадал известный рынок "Привоз". Вместо оживленного процесса торговли сегодня утром там только обугленные остатки павильонов и спасатели, которые ликвидируют последствия обстрела.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Прикоз после атаки

Под атакой дронов ночью оказался Привоз — символ города, известный своей атмосферой, колоритом и широким ассортиментом товаров. В результате попадания дрона здесь полностью выгорели 2 торговых павильона. Еще десятки магазинов получили значительные повреждения.

Одеський Привіз — що залишилося після російської атаки (фото) - фото 1
Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE
Одеський Привіз — що залишилося після російської атаки (фото) - фото 2
Павильон сгорел. Фото: Новини.LIVE
Одеський Привіз — що залишилося після російської атаки (фото) - фото 3
Уничтоженная лавка. Фото: Новини.LIVE

Продолжается ликвидация последствий

Работники ГСЧС ликвидировали пожар на известном рынке Привоз еще ночью. Сейчас спасатели уже ликвидируют последствия ночной атаки и убирают обломки. Большинство павильонов сегодня не пригодны к использованию.

Одеський Привіз — що залишилося після російської атаки (фото) - фото 4
Привоз после пожара. Фото: Новини.LIVE
Одеський Привіз — що залишилося після російської атаки (фото) - фото 5
Спасатель работает. Фото: Новини.LIVE
Одеський Привіз — що залишилося після російської атаки (фото) - фото 6
Поврежденный магазин. Фото: Новини.LIVE

Привоз без окон

Современные торговые павильоны полностью были покрыты красивым голубым остеклением. Но взрывная волна выбила все окна в здании. В некоторых магазинах от удара проломило потолки. Полы торговых магазинов — все усыпаны битым стеклом.

Одеський Привіз — що залишилося після російської атаки (фото) - фото 7
Выбитое стекло. Фото: Новини.LIVE
Одеський Привіз — що залишилося після російської атаки (фото) - фото 8
Привоз после атаки. Фото: Новини.LIVE
Одеський Привіз — що залишилося після російської атаки (фото) - фото 9
Потолок упал. Фото: Новини.LIVE

Полностью уничтожена часть где продавали вещи ближе к улице Преображенской. Также без своего товара остались некоторые продавцы овощей. Люди пытаются собрать то, что уцелело.

Одесский Привоз — что осталось после российской атаки (фото) - фото 10
Часть возле Преображенской. Фото: Новини.LIVE
Одесский Привоз — что осталось после российской атаки (фото) - фото 11
Место, где был пожар. Фото: Новини.LIVE
Одесский Привоз — что осталось после российской атаки (фото) - фото 12
Повреждения после атаки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о количестве пострадавших в результате обстрела Одессы. А также о возвращении защитника Змеиного из плена.

Одесса торговля обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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