Обстрел Одессы - пострадал рынок Привоз, как он выглядит сейчас

Одесский Привоз — что осталось после российской атаки (фото)
Во время ночной атаки на Одессу сильно пострадал известный рынок "Привоз". Вместо оживленного процесса торговли сегодня утром там только обугленные остатки павильонов и спасатели, которые ликвидируют последствия обстрела.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.
Прикоз после атаки
Под атакой дронов ночью оказался Привоз — символ города, известный своей атмосферой, колоритом и широким ассортиментом товаров. В результате попадания дрона здесь полностью выгорели 2 торговых павильона. Еще десятки магазинов получили значительные повреждения.
Продолжается ликвидация последствий
Работники ГСЧС ликвидировали пожар на известном рынке Привоз еще ночью. Сейчас спасатели уже ликвидируют последствия ночной атаки и убирают обломки. Большинство павильонов сегодня не пригодны к использованию.
Привоз без окон
Современные торговые павильоны полностью были покрыты красивым голубым остеклением. Но взрывная волна выбила все окна в здании. В некоторых магазинах от удара проломило потолки. Полы торговых магазинов — все усыпаны битым стеклом.
Полностью уничтожена часть где продавали вещи ближе к улице Преображенской. Также без своего товара остались некоторые продавцы овощей. Люди пытаются собрать то, что уцелело.
Напомним, недавно мы писали о количестве пострадавших в результате обстрела Одессы. А также о возвращении защитника Змеиного из плена.
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