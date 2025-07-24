Последствия атаки на Одессу 24 июля - фото

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью РФ снова осуществила массированную атаку на Одессу, под ударом оказался исторический центр города. В результате обстрела была повреждена 9-этажка, пока известно о 3 пострадавших.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

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Последствия атаки

Значительные повреждения в результате обстрела получила 9-этажка в Одессе: разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. В одном из подъездов возник пожар. Из заблокированных помещений спасатели спасли 5 человек, 33 жителя были эвакуированы.

"С местными жителями работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. На месте разрушенных квартир работали кинологи для поиска вероятных пострадавших. От ГСЧС привлечено 26 единиц техники и 112 спасателей",— говорится в сообщении ГСЧС.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС Одесской области

Людей эвакуировали. Фото: ГСЧС Одесской области

Разбор завалов осложняет угроза обвала конструкций. Об этом спасатели узнали с помощью специального сейсмографического прибора, установленного для контроля за движением разрушенных элементов жилого дома. По предварительной информации, пострадали 3 человека. Возле здания ГСЧС развернули пункт Несокрушимости.

Разрушенная квартира. Фото: ГСЧС Одесской области

Другие последствия

Одним из объектов попаданий стал известный рынок Привоз. В торговых павильонах возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.

Кроме того, спасатели ликвидировали последствия атаки по другим адресам, где произошло возгорание в частном доме и на АЗС. Пострадал в результате обстрела и Приморский бульвар.

Пожар на Привозе. Фото: ГСЧС Одесской области

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушенный павильон. Фото: ГСЧС Одесской области

Как ходит транспорт

В результате ночного обстрела было изменено движение городского транспорта. Из-за атаки выезд из Депо №1 стал временно недоступен.

В частности, было изменено движение трамваев №13,27,10,3. Маршруты № 5,28,18,17 временно приостановили свое движение. Однако сейчас большинство маршрутов восстановлено, но троллейбус №10 пока будет ходить до улицы Ришельевской.

Напомним, недавно мы писали о пожарах в центре Одессы. А также о том, что сегодня ночью раздавались взрывы.