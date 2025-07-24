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Головна Одеса Обстріл Одеси — стало відомо про кількість постраждалих

Обстріл Одеси — стало відомо про кількість постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 09:20
Наслідки атаки на Одесу 24 липня - фото
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Одещини

Вночі РФ знову здійснила масовану атаку на Одесу, під ударом опинився історичний центр міста. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 9-поверхівку, наразі відомо про 3 постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС Одещини.

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Наслідки атаки

Значні ушкодження внаслідок обстрілу отримала 9-поверхівка в Одесі: зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. В одному з під'їздів зайнялася пожежа. З заблокованих приміщень рятувальники врятували 5 осіб, 33 мешканця було евакуйовано.

"З місцевими мешканцями працювали психологи ДСНС та Національноі поліції. На місці зруйнованих квартир працювали кінологи для пошуку ймовірних постраждалих. Від ДСНС залучено 26 одиниць техніки та 112 рятувальників",— йдеться у повідомленні ДСНС.

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Пожежа у будинку. Фото: ДСНС Одещини
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Людей евакуювали. Фото: ДСНС Одещини

Розбір завалів ускладнює загроза обвалу конструкцій. Про це рятувальники дізналися з допомогою спеціального сейсмографічного прибору, встановленого для контролю за рухом зруйнованих елементів житлового будинку. За попередньою інформацією, постраждали 3 особи. Біля будівлі ДСНС розгорнули пункт Незламності.

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Зруйнована квартира. Фото: ДСНС Одещини

Інші наслідки

Одним з обʼєктів влучань став відомий ринок Привоз. У торгівельних павільйонах зайнялися пожежі, які ліквідували рятувальники.

Крім того, рятувальники ліквідували наслідки атаки за іншими адресами, де сталось займання в приватному будинку та на АЗС. Постраждав внаслідок обстрілу і Приморський бульвар.

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Пожежа на Привозі. Фото: ДСНС Одещини
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Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Одещини
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Зруйнований павільйон. Фото: ДСНС Одещини

Як ходить транспорт

Внаслідок нічного обстрілу було змінено рух міського транспорту. Через атаку виїзд із депо №1 став тимчасово недоступним.

Зокрема, було змінено рух трамваїв №13,27,10,3. Маршрути №5,28,18,17 тимчасово призупинили свій рух. Проте зараз більшість маршрутів відновлено, але тролейбус №10 поки що ходитиме до вулиці Рішельєвської.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежі у середмісті Одеси. А також про те, що сьогодні вночі лунали вибухи.

Одеса пожежа обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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