Обстріл Одеси вночі 24 липня 2025 року — які наслідки

Пожежі, пошкодження в середмісті — наслідки атаки на Одесу
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Дата публікації: 24 липня 2025 02:56
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Уночі в четвер, 24 липня, РФ завдала масованого дронового удару по Одесі. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
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У місті спалахнула низка пожеж. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС. Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Усі уповноважені служби ліквідовують наслідки атаки.
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