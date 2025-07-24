Обстріл Одеси вночі 24 липня 2025 року — які наслідки

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Уночі в четвер, 24 липня, РФ завдала масованого дронового удару по Одесі. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки нічного обстрілу Одеси

У місті спалахнула низка пожеж. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС. Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Усі уповноважені служби ліквідовують наслідки атаки.

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