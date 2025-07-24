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Главная Одесса Пожары, повреждения в центре города — последствия атаки на Одессу

Пожары, повреждения в центре города — последствия атаки на Одессу

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 02:56
Обстрел Одессы ночью 24 июля 2025 года — какие последствия
Срочная новость

Ночью в четверг, 24 июля, РФ нанесла массированный дроновый удар по Одессе. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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В городе вспыхнул ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС. Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. Информация о пострадавших уточняется.

Все уполномоченные службы ликвидируют последствия атаки.

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Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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