Ринок Привоз в Одесі після атаки - що розповіли торговці

Привоз після атаки. Фото: Новини.LIVE

Під час обстрілу 24 липня Одеси ринок Привоз отримав значні ушкодження. Чимало магазинів та павільйонів були спалені або зруйновані. Наразі підприємці підраховують збитки від нічної атаки.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Атака на Привоз

Торгівельний павільйон Сніжани знаходиться у десятках метрів від місця влучання. Але, на щастя, ні він, ні товари не постраждали. Жінка каже: рада, що хоча б нема майнових збитків, адже для неї це єдине та основне джерело доходу.

"Слава Богу павільйон цілий, Господь вберіг нас. Приміщення по сусідству постраждали. Вони прямо напроти, фактично у 10 метрах. Мені дуже пощастило",— каже Сніжана.

Сніжана, торгує. Фото: Новини.LIVE

Торговці прибирають наслідки. Фото: Новини.LIVE

Безлад після атаки. Фото: Новини.LIVE

Привоз як другий дім

Наталія ще вчора стояла на своєму робочому місці та торгувала одежею. Сьогодні ж замість цього доводиться прибирати купу сміття після дронової атаки. Жінка каже: Привоз для неї — другий дім, тому вона продовжить там працювати, незважаючи на будь-які обстріли.

"Знищене майно — це нажитне. Головне щоб Господь оберігав наших дітей та онуків. Їм все повернеться, тільки у 10 разів гірше, я впевнена. Для нас Привоз — це другий дім. Ми без Привозу нікуди! Приберемося, 2-3 дні, і знову будемо торгувати",— каже Наталія.

Наталія, торгує на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Знищений товар. Фото: Новини.LIVE

Торгівельні павільйони. Фото: Новини.LIVE

Клієнти у розпачі

Вікторія разом зі своїм хлопцем вже давно хотіла сходити на ринок "Привоз". Прийшовши туди сьогодні зранку молоді люди побачили безлад та руйнування, спричинені дроновим обстрілом.

"Дуже велика шкода що так сталося із Привозом. Я думаю їм все повернеться",— каже Вікторія.

Вікторія, клієнтка. Фото: Новини.LIVE

Спалені приміщення. Фото: Новини.LIVE

Привоз після обстілу дронами. Фото: Новини.LIVE

Знищений Привоз

Найбільше постраждали торгові лави "фруктового пасажу" на ринку "Привоз". Вони були збудовані в 1910-1913 роках. за проектом архітектора Федора Нестурха. Комплекс є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення як "Будівлі торгових корпусів Фруктового Пасажу". Чи можливо відродити історичну будівлю поки що не відомо, частина з них вигоріла повністю.

Ранок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Павільйони вигоріли. Фото: Новини.LIVE

Спалені будівлі. Фото: Новини.LIVE

Інші наслідки

Окрім Привозу, внаслідок нічного обстрілу в Одесі пошкоджено Палац дитячої творчості на Приморському бульварі. У ньому вибито 19 вікон, зруйновано 3 двері, у восьми кімнатах обвалилася штукатурка, зламалися два ліхтарі та частина фасадного карнизу.

Крім того, у двох школах міста постраждали стелі, коридори, зали та класи — загальна площа руйнувань перевищує 280 кв. м.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пошкодження на Приморському бульварі. А також про знищений обстрілом 9-поверховий будинок.