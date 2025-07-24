Рынок Привоз в Одессе после атаки - что рассказали торговцы

Привоз после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE

Во время обстрела 24 июля Одессы рынок Привоз получил значительные повреждения. Многие магазины и павильоны были сожжены или разрушены. Сейчас предприниматели подсчитывают убытки от ночной атаки.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Атака на Привоз

Торговый павильон Снежаны находится в десятках метров от места попадания. Но, к счастью, ни он, ни товары не пострадали. Женщина говорит: рада, что хотя бы нет имущественных убытков, ведь для нее это единственный и основной источник дохода.

"Слава Богу, павильон целый, Господь уберег нас. Помещения по соседству пострадали. Они прямо напротив, фактически в 10 метрах. Мне очень повезло",— говорит Снежана.

Снежана, торгует на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Торговцы убирают последствия. Фото: Новини.LIVE

Беспорядок после атаки. Фото: Новини.LIVE

Привоз как второй дом

Наталья еще вчера стояла на своем рабочем месте и торговала одеждой. Сегодня же вместо этого приходится убирать кучу мусора после дроновой атаки. Женщина говорит: Привоз для нее — второй дом, поэтому она продолжит там работать, несмотря на любые обстрелы.

"Уничтоженное имущество — это наживное. Главное, чтобы Господь оберегал наших детей и внуков. Им все вернется, только в 10 раз хуже, я уверена. Для нас Привоз — это второй дом. Мы без Привоза никуда! Приберемся, 2-3 дня, и снова будем торговать",— говорит Наталья.

Наталья, торгует на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженный товар. Фото: Новини.LIVE

Торговые павильоны. Фото: Новини.LIVE

Клиенты в отчаянии

Виктория вместе со своим парнем давно хотела сходить на рынок "Привоз". Придя туда сегодня утром, молодые люди увидели беспорядок и разрушения, вызванные дроновой атакой.

"Очень большая жалость, что так произошло с Привозом. Я думаю, им все вернется",— говорит Виктория.

Виктория, клиентка. Фото: Новини.LIVE

Сожженные помещения. Фото: Новини.LIVE

Привоз после обстрела дронами. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженный Привоз

Больше всего пострадали торговые ряды "Фруктового пассажа". Они были построены в 1910–1913 годах по проекту архитектора Федора Нестурха. Комплекс является памятником архитектуры и градостроительства местного значения как "Здания торговых корпусов Фруктового Пассажа". Возможно ли возродить историческое здание, пока неизвестно, часть выгорела полностью.

Последствия пожара. Фото: Новини.LIVE

Павильйоны выгорели. Фото: Новини.LIVE

Утро после атаки. Фото: Новини.LIVE

Другие последствия

Кроме Привоза, в результате ночного обстрела в Одессе поврежден Дворец детского творчества на Приморском бульваре. В нем выбито 19 окон, разрушено 3 двери, в восьми комнатах обвалилась штукатурка, сломались два фонаря и часть фасадного карниза.

Кроме того, в двух школах города пострадали потолки, коридоры, залы и классы — общая площадь разрушений превышает 280 кв. м.

Напомним, недавно мы писали о повреждениях на Приморском бульваре. А также об уничтоженном обстрелом 9-этажном доме.