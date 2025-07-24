Як виглядає Приморський бульвар в Одесі після атаки РФ

Приморський бульвар після атаки. Фото: Новини.LIVE

Під час атаки на Одесу один із ворожих дронів пошкодив Приморський бульвар — візитівку міста в його історичному центрі. Значних ушкоджень зазнав готель Лондонський, який тут розташований.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Приморський бульвар після атаки

Приморський бульвар кожного дня відвідують сотні містян та туристів. Сьогодні його вигляд відчутно змінився — будівлі позбавились скління, а дерева, лавки та смітники посічені уламками від безпілотнику.

Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений смістник. Фото: Новини.LIVE

Уламки на бульварі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений готель

Готель Лондонський на Приморському бульварі, який є архітектурною пам'яткою ХІХ століття, також зазнав ушкоджень. Усі віконні рами зламані, а скло — вибито. Фасад будівлі посічений уламками дрону. Працівники закладу наразі прибирають наслідки атаки.

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Обстріляний готель. Фото: Новини.LIVE

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE

Наразі невідомо які збитки наніс ворожий обстріл центру міста. Додамо, Приморський бульвар, як і вся історична частина Одеси є об'єктом ЮНЕСКО. Оскільки тут розташовані десятки пам'яток культури та архітектури.

Зламане вікно. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений балкон. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядає одеський Привоз після атаки. А також про пошкоджений обстрілом 9-поверховий будинок.