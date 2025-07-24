Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Приморський бульвар в Одесі — як виглядає після нічного обстрілу

Приморський бульвар в Одесі — як виглядає після нічного обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 12:08
Як виглядає Приморський бульвар в Одесі після атаки РФ
Приморський бульвар після атаки. Фото: Новини.LIVE

Під час атаки на Одесу один із ворожих дронів пошкодив Приморський бульвар — візитівку міста в його історичному центрі. Значних ушкоджень зазнав готель Лондонський, який тут розташований.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама
Читайте також:

Приморський бульвар після атаки

Приморський бульвар кожного дня відвідують сотні містян та туристів. Сьогодні його вигляд відчутно змінився — будівлі позбавились скління, а дерева, лавки та смітники посічені уламками від безпілотнику.

Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 1
Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE
Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 2
Пошкоджений смістник. Фото: Новини.LIVE
Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 3
Уламки на бульварі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений готель

Готель Лондонський на Приморському бульварі, який є архітектурною пам'яткою ХІХ століття, також зазнав ушкоджень. Усі віконні рами зламані, а скло — вибито. Фасад будівлі посічений уламками дрону. Працівники закладу наразі прибирають наслідки атаки.

Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 4
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE
Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 5
Обстріляний готель. Фото: Новини.LIVE
Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 6
Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE

Наразі невідомо які збитки наніс ворожий обстріл центру міста. Додамо, Приморський бульвар, як і вся історична частина Одеси є об'єктом ЮНЕСКО. Оскільки тут розташовані десятки пам'яток культури та архітектури.

Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 7
Зламане вікно. Фото: Новини.LIVE
Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 8
Пошкоджений балкон. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядає одеський Привоз після атаки. А також про пошкоджений обстрілом 9-поверховий будинок.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації