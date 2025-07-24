Как выглядит Приморский бульвар в Одессе после атаки РФ

Приморский бульвар в Одессе — как выглядит после ночного обстрела
Во время атаки на Одессу один из вражеских дронов повредил Приморский бульвар — визитку города в его историческом центре. Значительные повреждения получил отель "Лондонский", который здесь расположен.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.
Приморский бульвар после атаки
Приморский бульвар каждый день посещают сотни горожан и туристов. Сегодня его вид ощутимо изменился — здания лишились остекления, а деревья, скамейки и урны посечены обломками от беспилотника.
Поврежденный отель
Отель "Лондонский" на Приморском бульваре, который является архитектурным памятником XIX века, также получил повреждения. Все оконные рамы сломаны, а стекла — выбиты. Фасад здания посечен обломками дрона. Работники заведения сейчас убирают последствия атаки.
Пока неизвестно, какой ущерб нанес вражеский обстрел центру города. Добавим, Приморский бульвар, как и вся историческая часть Одессы является объектом ЮНЕСКО, поскольку здесь расположены десятки памятников культуры и архитектуры.
Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит одесский Привоз после атаки. А также о поврежденном обстрелом 9-этажном доме.
Читайте Новини.LIVE!