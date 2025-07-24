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Главная Одесса Приморский бульвар в Одессе — как выглядит после ночного обстрела

Приморский бульвар в Одессе — как выглядит после ночного обстрела

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 12:08
Как выглядит Приморский бульвар в Одессе после атаки РФ
Приморский бульвар после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE

Во время атаки на Одессу один из вражеских дронов повредил Приморский бульвар — визитку города в его историческом центре. Значительные повреждения получил отель "Лондонский", который здесь расположен.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Приморский бульвар после атаки

Приморский бульвар каждый день посещают сотни горожан и туристов. Сегодня его вид ощутимо изменился — здания лишились остекления, а деревья, скамейки и урны посечены обломками от беспилотника.

Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 1
Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE
Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 2
Поврежденный мусорник. Фото: Новини.LIVE
Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 3
Обломки на бульваре. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный отель

Отель "Лондонский" на Приморском бульваре, который является архитектурным памятником XIX века, также получил повреждения. Все оконные рамы сломаны, а стекла — выбиты. Фасад здания посечен обломками дрона. Работники заведения сейчас убирают последствия атаки.

Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 4
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE
Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 5
Обстрелянный отель. Фото: Новини.LIVE
Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 6
Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE

Пока неизвестно, какой ущерб нанес вражеский обстрел центру города. Добавим, Приморский бульвар, как и вся историческая часть Одессы является объектом ЮНЕСКО, поскольку здесь расположены десятки памятников культуры и архитектуры.

Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 7
Сломанное окно. Фото: Новини.LIVE
Приморський бульвар в Одесі – як виглядає після нічного обстрілу - фото 8
Поврежденный балкон. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит одесский Привоз после атаки. А также о поврежденном обстрелом 9-этажном доме.

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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