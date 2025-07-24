Последствия атаки РФ на Одессу - фото

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной атаки РФ на Одессу значительные повреждения получило девятиэтажное жилое здание — разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Из-за обстрела пострадали 4 человека и один домашний кот. Сейчас жители приходят в себя и думают что делать, ведь у многих после прилета не осталось ни окон, ни дверей.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Без окон и дверей

Ночная атака настолько перепугала Людмилу, что у нее подскочил уровень глюкозы в крови. Кроме того, осколок стекла порезал ей руку. Не обошлось и без имущественного ущерба — взрывная волна сломала все двери и выбила окна в ее квартире.

"Все на меня попадало, я очень испугалась. Из руки текла кровь. Я встала, все сыпется, взрывается и до такого уровня поднялся сахар, что меня всю колотило. Весь пол в стекле, а я была даже без обуви, в постели...",— говорит Людмила.

Людмила, пострадавшая. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный балкон. Фото: Новини.LIVE

Вид из квартиры. Фото: Новини.LIVE

Дом будто подскочил

Зоя находилась в постели во время дроновой атаки. Когда прозвучала тревога женщина не спустилась в укрытие, поскольку уже спала. После атаки в ее квартире тоже не осталось ни окон ни дверей.

"Когда прилетело, наш дом будто подскочил. Потом мы увидели, что горит на 6-м этаже. Мы были перепуганы, сердце выскакивало",— говорит Зоя.

Зоя, жительница дома. Фото: Новини.LIVE

Место попадания. Фото: Новини.LIVE

Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE

Эвакуировались с котами

Квартира Евгении в результате атаки осталась без дверей. Женщина живет на 6 этаже. Во время ночной атаки пришлось быстро бежать в укрытие вместе с двумя котами, за которыми она ухаживает. Жительница дома говорит: рада, что удалось уцелеть и что не пострадали животные.

"Это очень страшно, ведь во время обстрела просто не понимаешь куда бежать. Слава Богу, что мы живы. И наши коты живы, хотя и испуганы",— говорит Евгения.

Евгения, спасала котов. Фото: Новини.LIVE

Кот после атаки. Фото: Новини.LIVE

Двор после обстрела. Фото: Новини.LIVE

В Приморском районе был открыт оперативный штаб, куда люди могут подходить за консультациями по оказанию помощи. Чиновники пообещали жителям разрушенных квартир предоставить временное жилье.

"У нас есть таких хостел, чтобы они проживали здесь. Также здесь в штабе есть работники, которые помогут жителям разъяснениями относительно того, какие нужно будет собрать документы для получения компенсации на аренду жилья",— говорит 1-й заместитель Приморской райадминистрации Андрей Мишук.

Андей Мишук, чиновник райадминистрации. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Сейчас идет осмотр мест событий, устанавливается полный объем повреждений и масштабы разрушений. Все это документируют правоохранители.

Разбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Разбор завалов продолжается

Количество пострадавших жителей этого уже возросло до 4 человек. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы, под обломками здания еще могут находиться люди. Поэтому поисково-спасательная операция еще продолжается.

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит одесский Привоз после атаки. А также о пожаре в центре города после обстрела.