Последствия атаки РФ на Одессу - фото

Разбор завалов дома в Одессе продолжается — ищут людей
В результате ночной атаки РФ на Одессу значительные повреждения получило девятиэтажное жилое здание — разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Из-за обстрела пострадали 4 человека и один домашний кот. Сейчас жители приходят в себя и думают что делать, ведь у многих после прилета не осталось ни окон, ни дверей.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.
Без окон и дверей
Ночная атака настолько перепугала Людмилу, что у нее подскочил уровень глюкозы в крови. Кроме того, осколок стекла порезал ей руку. Не обошлось и без имущественного ущерба — взрывная волна сломала все двери и выбила окна в ее квартире.
"Все на меня попадало, я очень испугалась. Из руки текла кровь. Я встала, все сыпется, взрывается и до такого уровня поднялся сахар, что меня всю колотило. Весь пол в стекле, а я была даже без обуви, в постели...",— говорит Людмила.
Дом будто подскочил
Зоя находилась в постели во время дроновой атаки. Когда прозвучала тревога женщина не спустилась в укрытие, поскольку уже спала. После атаки в ее квартире тоже не осталось ни окон ни дверей.
"Когда прилетело, наш дом будто подскочил. Потом мы увидели, что горит на 6-м этаже. Мы были перепуганы, сердце выскакивало",— говорит Зоя.
Эвакуировались с котами
Квартира Евгении в результате атаки осталась без дверей. Женщина живет на 6 этаже. Во время ночной атаки пришлось быстро бежать в укрытие вместе с двумя котами, за которыми она ухаживает. Жительница дома говорит: рада, что удалось уцелеть и что не пострадали животные.
"Это очень страшно, ведь во время обстрела просто не понимаешь куда бежать. Слава Богу, что мы живы. И наши коты живы, хотя и испуганы",— говорит Евгения.
В Приморском районе был открыт оперативный штаб, куда люди могут подходить за консультациями по оказанию помощи. Чиновники пообещали жителям разрушенных квартир предоставить временное жилье.
"У нас есть таких хостел, чтобы они проживали здесь. Также здесь в штабе есть работники, которые помогут жителям разъяснениями относительно того, какие нужно будет собрать документы для получения компенсации на аренду жилья",— говорит 1-й заместитель Приморской райадминистрации Андрей Мишук.
Прокуратура открыла дело
Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Сейчас идет осмотр мест событий, устанавливается полный объем повреждений и масштабы разрушений. Все это документируют правоохранители.
Разбор завалов продолжается
Количество пострадавших жителей этого уже возросло до 4 человек. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы, под обломками здания еще могут находиться люди. Поэтому поисково-спасательная операция еще продолжается.
Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит одесский Привоз после атаки. А также о пожаре в центре города после обстрела.
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