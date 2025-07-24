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Головна Одеса Розбір завалів будинку в Одесі триває — шукають людей

Розбір завалів будинку в Одесі триває — шукають людей

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 11:27
Наслідки атаки РФ на Одесу - фото
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу значних пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля — зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Через обстріл постраждали 4 людини та один домашній кіт. Наразі мешканці приходять до тями та гадають, що робити, адже у багатьох після прильоту не лишилося ні вікон, ні дверей.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Без вікон та дверей

Нічна атака настільки перелякала Людмилу, що в неї підскочив рівень глюкози у крові. Крім того, уламок скла порізав їй руку. Не обійшлося і без майнових збитків — вибухова хвиля зламала усі двері та вибила вікна в її квартирі.

"Усе на мене попадало, я дуже злякалася. З руки тікла кров. Я встала, усе сипиться, вибухає і до такого рівня піднявся цукор, що мене всю колотило. Уся підлога в склі, а я була навіть без взуття, у ліжку... ",— каже Людмила.

Дом - фото 1
Людмила, постраждала. Фото: Новини.LIVE
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Пошкоджений балкон. Фото: Новини.LIVE
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Вид з квартири. Фото: Новини.LIVE

Будинок ніби підскочив

Зоя перебувала у ліжку під час дронової атаки. Коли пролунала тривога, жінка не спустилася до укриття, оскільки вже спала. Після атаки в її квартирі теж не лишилося ні вікон ні дверей. 

"Коли прилетіло, наш дом ніби підскочив. Потім ми побачили, що горить на 6-му поверсі. Ми були перелякані, серце вискакувало",— каже Зоя.

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Зоя, мешканка будинку. Фото: Новини.LIVE
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Місце влучання. Фото: Новини.LIVE
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Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Евакуювалися з котами

Квартира Євгенії внаслідок атаки лишилася без дверей. Жінка живе на 6 поверсі. Під час нічної атаки їй довелося швидко бігти в укриття разом із двома котами, за якими вона доглядає. Мешканка будинку каже: рада, що вдалося вціліти і що не постраждали тварини.

"Це дуже страшно, адже під час обстрілу просто не розумієш, куда бігти. Слава Богу, що ми живі. І наші коти живі, хоча й перелякані",— каже Євгенія.

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Євгенія, рятувала котів. Фото: Новини.LIVE
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Кіт після атаки. Фото: Новини.LIVE
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Двір після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

У Приморському районі було відкрито оперативний штаб, куди люди можуть підходити за консультаціями щодо надання допомоги. Посадовці пообіцяли мешканцям зруйнованих квартир надати тимчасове житло.

"У нас є хостел, щоб вони проживали тут. Також тут у штабі є працівники, які допоможуть мешканцям з ро'ясненнями щодо того, які потрібно буде зібрати документи для отримання компенсації на оренду житла",— каже перший заступник Приморської райадміністрації Андрій Мішук.

Розбір завалів у будинку в Одесі триває — шукають людей - фото 10
Андрей Мішук, посадовець райадміністрації. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Наразі триває огляд місць подій, встановлюється повний обсяг пошкоджень та масштаби руйнувань. Усе це документують правоохоронці.

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Розбиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Розбір завалів триває

Кількість постраждалих мешканців цього вже зросла до 4 осіб. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали, під уламками будівлі ще можуть знаходитись люди. Тому пошуково-рятувальна операція ще триває.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядає одеський Привоз після атаки. А також про пожежу у центрі міста після обстрілу.

 

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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