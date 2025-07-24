Наслідки атаки РФ на Одесу - фото

Розбір завалів будинку в Одесі триває — шукають людей
Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу значних пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля — зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Через обстріл постраждали 4 людини та один домашній кіт. Наразі мешканці приходять до тями та гадають, що робити, адже у багатьох після прильоту не лишилося ні вікон, ні дверей.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Без вікон та дверей
Нічна атака настільки перелякала Людмилу, що в неї підскочив рівень глюкози у крові. Крім того, уламок скла порізав їй руку. Не обійшлося і без майнових збитків — вибухова хвиля зламала усі двері та вибила вікна в її квартирі.
"Усе на мене попадало, я дуже злякалася. З руки тікла кров. Я встала, усе сипиться, вибухає і до такого рівня піднявся цукор, що мене всю колотило. Уся підлога в склі, а я була навіть без взуття, у ліжку... ",— каже Людмила.
Будинок ніби підскочив
Зоя перебувала у ліжку під час дронової атаки. Коли пролунала тривога, жінка не спустилася до укриття, оскільки вже спала. Після атаки в її квартирі теж не лишилося ні вікон ні дверей.
"Коли прилетіло, наш дом ніби підскочив. Потім ми побачили, що горить на 6-му поверсі. Ми були перелякані, серце вискакувало",— каже Зоя.
Евакуювалися з котами
Квартира Євгенії внаслідок атаки лишилася без дверей. Жінка живе на 6 поверсі. Під час нічної атаки їй довелося швидко бігти в укриття разом із двома котами, за якими вона доглядає. Мешканка будинку каже: рада, що вдалося вціліти і що не постраждали тварини.
"Це дуже страшно, адже під час обстрілу просто не розумієш, куда бігти. Слава Богу, що ми живі. І наші коти живі, хоча й перелякані",— каже Євгенія.
У Приморському районі було відкрито оперативний штаб, куди люди можуть підходити за консультаціями щодо надання допомоги. Посадовці пообіцяли мешканцям зруйнованих квартир надати тимчасове житло.
"У нас є хостел, щоб вони проживали тут. Також тут у штабі є працівники, які допоможуть мешканцям з ро'ясненнями щодо того, які потрібно буде зібрати документи для отримання компенсації на оренду житла",— каже перший заступник Приморської райадміністрації Андрій Мішук.
Прокуратура відкрила справу
Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Наразі триває огляд місць подій, встановлюється повний обсяг пошкоджень та масштаби руйнувань. Усе це документують правоохоронці.
Розбір завалів триває
Кількість постраждалих мешканців цього вже зросла до 4 осіб. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали, під уламками будівлі ще можуть знаходитись люди. Тому пошуково-рятувальна операція ще триває.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядає одеський Привоз після атаки. А також про пожежу у центрі міста після обстрілу.
Читайте Новини.LIVE!