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Головна Одеса Пошкоджений обстрілом будинок в Одесі — у якому стані сьогоні

Пошкоджений обстрілом будинок в Одесі — у якому стані сьогоні

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 18:35
Стан пошкодженого обстрілом РФ 24 липня будинку в Одесі
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок ворожої атаки в ніч на 24 липня девʼятиповерхівка на вул. Олександра Кутузакія в Одесі зазнала критичних руйнувань: повністю обвалилися конструкції трьох поверхів другого підʼїзду. Наразі флігель буділві визнано аварійним, аби вирішити проблему було скликано позачергову сесію міськради.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Стан будинку

Було проведено технічне обстеження пошкодженої обстрілом будівлі. Стан будинку оцінено як нестабільний — зафіксовано поступове вертикальне просідання плит перекриття.

Комісія ТЕБ і НС визнала другий під’їзд аварійним — будівля може частково обвалитися. У зв'язку з цим усі мешканці будинку евакуйовані. Їм запропоновано тимчасово розміститися у родичів, друзів або у комунальних центрах.

"Флігель будівлі практично знищено від 9 поверху до 4-5-го. Лівий флігель не знищений, але ніхто сьогодні не дасть можливість людям туди потрапити. Експерти лише вранці нам нададуть інформацію, чи можливо туди зайти. Тому що у четвер був приліт, а вже в суботу був обвал. І це схвилювало всіх",— каже голова Приморської райадміністрації Марат Корольов.

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Голова райадміністрації Марат Корольов. Фото: Новини.LIVE
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Мешканці будинку. Фото: Новини.LIVE
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Люди спілкуються з посадовцями. Фото: Новини.LIVE

У Приморській райадміністрації також додають, що внаслідок атаки постраждав насос, який живить водою будинок.

Скликано позачергову сесію

Сьогодні на апаратній нараді було прийняте рішення скликати позачергову сесію міської ради стосовно пошкодженого обстрілом 24 липня будинку. На ній депутати планують прийняти рішення щодо виділення коштів для мешканців атакованої будівлю.

"Фактично будівельна академія вже почала працювати. На сьогоднішній день вже йдуть спостереження за поведінкою пошкодженого будинку, але треба ще створити технічний звіт. І це в нас займе щонайменш 2 тижні",— каже директор департаменту благоустрою міськради Олександр Ільїн.

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Директор департаменту благоустрою міськради Олександр Ільїн. Фото: Новини.LIVE
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Посадовці спілкуються з людьми. Фото: Новини.LIVE

До стабілізації споруди перебування в будинку, а тим більше проведення будь-яких робіт є вкарй небезпечним. Тому будівлю наразі охороняють, щоб запобігти людським жертвам і втраті майна.

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Місце влучання. Фото: Новини.LIVE
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Покоджені балкони. Фото: Новини.LIVE
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Руйнації після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Атака 24 липня

Внаслідок обстрілу Одеси 24 липня значні ушкодження отримала 9-поверхівка: зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. В одному з під'їздів зайнялася пожежа. Постраждали чотири людини та один кіт.

Одним з обʼєктів влучань став відомий ринок "Привоз". У торгівельних павільйонах зайнялися пожежі, які ліквідували рятувальники.

Крім того, виникли пожежі й за іншими адресами: у приватному будинку та на АЗС. Постраждав внаслідок обстрілу і Приморський бульвар.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що під час обстрілу 24 липня постраждав Приморський бульвар. А також про те, як виглядає одеський Привоз після атаки.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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