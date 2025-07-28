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Головна Одеса Як зміниться вартість водопостачання для одеситів у серпні

Як зміниться вартість водопостачання для одеситів у серпні

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 18:00
Як зміняться тарифи на водопостачання у серпні 2025 року для одеситів
Кран з водою. Фото ілюстративне: Akvo.com.ua

Збільшувати вартість постачання води для одеситів у серпні 2025 року не планують. Однак тариф на водопостачання та водовідведення для побутових споживачів та бізнесу є зовсім різним.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за воду у серпні 2025-го.

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Вартість води для населення

Вартість води для населення у серпні 2025 року не зміниться та залишиться на тому ж рівні, що й у травні:

  • на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Вартість води для бізнесу

Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу у серпні також обіцяють не змінювати.

На централізоване водопостачання:

  • споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

На централізоване водовідведення:

  • споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
  • іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Хто регулює ціни

Ціни на воду встановлює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак в окремих населених пунктах це питання вирішується і на місцевому рівні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які у серпні будуть тарифи на вивіз сміття. А також про вартість електроенергії для одеситів.

тарифи комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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