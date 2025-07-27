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Головна Одеса Тарифи на вивіз сміття — чи платитимуть одесити у серпні більше

Тарифи на вивіз сміття — чи платитимуть одесити у серпні більше

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 18:30
Тарифи на вивіз сміття в Одесі: серпень 2025
Сміттєвоз у місті. Фото ілюстративне: pexels

У серпні 2025 року одесити платитимуть за вивіз сміття за старими тарифами. Вартість залежить від району та компанії, яка обслуговує територію. У різних частинах міста діють окремі тарифи для багатоповерхівок і приватного сектору. 

Новини.LIVE розповідають, скільки платитимуть одесити за вивіз сміття з 1 серпня.

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Хто надає послуги з вивозу сміття в Одесі

Мешканцям Одеси не підвищуватимуть плату за вивіз побутових відходів у серпні. Проте тарифи залежать від району міста та компанії-підрядника.

Послуги надають чотири підприємства:

  • у Приморському районі — компанія "ТВ-Серрус";
  • у Київському — "Кліар-Сіті";
  • у Суворовському — "Еко-Ренесанс";
  • у Хаджибейському — комунальне підприємство "Одескомунтранс".

Яка вартість послуги вивіз сміття в Одесі

Вартість послуг у серпні 2025 року така:

  • "Еко-Ренесанс": 35,49 грн для мешканців багатоквартирних будинків і 61,26 грн — для приватного сектору.
  • "Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно.
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн і 60,07 грн.
  • "Одескомунтранс": 34,13 грн і 58,89 грн.

Усі тарифи затверджені органами місцевого самоврядування. Наразі міська влада не анонсувала жодних змін, однак в умовах зростання витрат комунальні компанії можуть ініціювати перегляд розцінок найближчими місяцями.

Нагадаємо, мерія Одеси програла в суді право на головне міське сміттєзвалище на Дальницьких кар'єрах. Також ми показували, який вигляд має пляж в Одесі після деяких відпочивальників.

тарифи комунальні послуги Одеса сміття Новини Одеси ціни
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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