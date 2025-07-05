Сміття на пляжі в Одесі — відео відпочивальників

Залишки помідора на одеському пляжі. Фото: кадр з відео

У соцмережах показали, в якому стані залишають після себе пляж деякі відпочивальники в Одесі. На відео видно залишки їжі та інше сміття. Відпочивальники обурюються байдужістю до інших людей.

Кадрами забрудненого пляжу діляться користувачі соцмереж.

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Сміття на пляжі в Одесі

На кадрах видно гнилі помідори, а навколо розкидані серветки, пластикові обгортки, пакети та інші сліди "відпочинку". Автори відео кажуть, що сміття залишили інші відпочивальники, які просто пішли, не прибравши за собою.

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Згідно з наказом Оперативно-тактичного угруповання "Одеса" та обласної військової адміністрації, визначено 26 ділянок у межах міста та регіону, де дозволене офіційне перебування людей. Серед них в Одесі це пляжі "Дельфін", "Аркадія", "Золотий берег", "Курортний", "Чайка", "Ланжерон" та інші.

Також відпочинок дозволено на центральному міському пляжі Чорноморська (1100 м) та в селі Приморське Ізмаїльського району (600 м).

Нагадаємо, Миколаївщина потрапила до трійки регіонів України з найбільшими обсягами небезпечних відходів. Також ми писали, що мерія Одеси програла в суді право на головне міське сміттєзвалище на Дальницьких кар'єрах.