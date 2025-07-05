Дозволені пляжі Одеси 2025 — список безпечних зон для купання

В Одесі оновили список безпечних пляжів — які зміни
В Одесі офіційно дозволили відпочинок на понад 20 пляжних ділянках, які пройшли перевірку й відповідають умовам воєнного часу. Усі зони відкриті для купання, але важливо суворо дотримуватись правил безпеки. Також пляжі відкрили у Чорноморську та Приморському.
Про це у суботу, 5 липня, повідомили на сайті Одеської міської ради.
Пляжний сезон в Одесі
За їхньою інформацією, наказом Оперативно-тактичного угруповання "Одеса" та Одеської ОВА дозволено відпочинок на 26 ділянках пляжних зон. Усі вони пройшли перевірку, відповідають санітарним вимогам та умовам воєнного часу.
Список безпечних пляжів в Одесі
- пляж "Дельфін", між траверсами № 12-а та № 13
- пляж "Дельфін", між траверсами № 12 та № 12-а
- пляж "Золотий берег", між траверсами № 14 та № 15
- пляж "Буфет на Малому Фонтані" між "Аркадією" та "Дельфіном", між траверсами № 15 та № 16
- пляж "Великофонтанський", між траверсами № 18 та № 18-а
- пляж "Курортний", між траверсами № 7 та № 7-а
- пляж "Аркадія", між траверсами № 1 та № 20
- пляж "Курортний", між траверсами № 9 та № 10
- муніципальний пляж "Чайка", між траверсами № 6 та № 6-а
- пляж "Чайка", між траверсами № 6 та № 6-а
- муніципальний пляж "Курортний", між траверсами № 12 та № 13
- пляж "Курортний", між траверсами № 7-а та № 8
- пляж "Дельфін", між траверсами № 11 та № 12
- пляж "Дельфін", між траверсами № 10 та № 11
- пляж "Аркадія", між траверсами № 1 та № 1-2а
- пляж "Золотий берег", між траверсами № 15 та № 15-а
- пляж "Курортний", між траверсами № 9 та № 10
- пляж "Курортний", між траверсами № 9 та № 10
- пляж "Ланжерон", між траверсами № 1 та № 2 (5 ділянок)
- пляж "Аркадія", між траверсами № 1-2а та № 1-2в.
Відкриті пляжі в Одеській області
- центральний міський комунальний пляж у м. Чорноморськ (вул. Пляжна, 15), протяжністю 1100 метрів;
- пляжна зона с. Приморське Вилківської громади Ізмаїльського району — 600 метрів (по 300 м вліво та вправо від центральної алеї).
Усіх відпочивальників просять дотримуватись простих, але важливих правил:
- купатись лише у дозволених зонах;
- стежити за дітьми;
- реагувати на сигнали тривоги та йти в укриття;
- уникати підозрілих предметів та повідомляти про них ДСНС або поліцію;
- за негоди залишати пляж.
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