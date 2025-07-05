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Головна Одеса В Одесі оновили список безпечних пляжів — які зміни

В Одесі оновили список безпечних пляжів — які зміни

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 13:58
Дозволені пляжі Одеси 2025 — список безпечних зон для купання
Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі офіційно дозволили відпочинок на понад 20 пляжних ділянках, які пройшли перевірку й відповідають умовам воєнного часу. Усі зони відкриті для купання, але важливо суворо дотримуватись правил безпеки. Також пляжі відкрили у Чорноморську та Приморському.

Про це у суботу, 5 липня, повідомили на сайті Одеської міської ради

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За їхньою інформацією, наказом Оперативно-тактичного угруповання "Одеса" та Одеської ОВА дозволено відпочинок на 26 ділянках пляжних зон. Усі вони пройшли перевірку, відповідають санітарним вимогам та умовам воєнного часу.

Список безпечних пляжів в Одесі

  • пляж "Дельфін", між траверсами № 12-а та № 13 
  • пляж "Дельфін", між траверсами № 12 та № 12-а
  • пляж "Золотий берег", між траверсами № 14 та № 15
  • пляж "Буфет на Малому Фонтані" між "Аркадією" та "Дельфіном", між траверсами № 15 та № 16
  • пляж "Великофонтанський", між траверсами № 18 та № 18-а
  • пляж "Курортний", між траверсами № 7 та № 7-а
  • пляж "Аркадія", між траверсами № 1 та № 20
  • пляж "Курортний", між траверсами № 9 та № 10
  • муніципальний пляж "Чайка", між траверсами № 6 та № 6-а
  • пляж "Чайка", між траверсами № 6 та № 6-а
  • муніципальний пляж "Курортний", між траверсами № 12 та № 13
  • пляж "Курортний", між траверсами № 7-а та № 8
  • пляж "Дельфін", між траверсами № 11 та № 12
  • пляж "Дельфін", між траверсами № 10 та № 11
  • пляж "Аркадія", між траверсами № 1 та № 1-2а
  • пляж "Золотий берег", між траверсами № 15 та № 15-а
  • пляж "Курортний", між траверсами № 9 та № 10 
  • пляж "Курортний", між траверсами № 9 та № 10
  • пляж "Ланжерон", між траверсами № 1 та № 2 (5 ділянок)
  • пляж "Аркадія", між траверсами № 1-2а та № 1-2в.

Відкриті пляжі в Одеській області

  • центральний міський комунальний пляж у м. Чорноморськ (вул. Пляжна, 15), протяжністю 1100 метрів;
  • пляжна зона с. Приморське Вилківської громади Ізмаїльського району — 600 метрів (по 300 м вліво та вправо від центральної алеї).

Усіх відпочивальників просять дотримуватись простих, але важливих правил:

  • купатись лише у дозволених зонах;
  • стежити за дітьми;
  • реагувати на сигнали тривоги та йти в укриття;
  • уникати підозрілих предметів та повідомляти про них ДСНС або поліцію;
  • за негоди залишати пляж.

Нагадаємо, РФ продовжує забруднювати акваторію Чорного моря, у порту Новоросійськ стався новий розлив нафтопродуктів. Також ми писали, про ситуацію з ракетоносіями в акваторії Чорного моря.

Одеса відпочинок літо пляж Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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