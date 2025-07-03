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Головна Одеса Мазут у Чорному морі — у РФ допустили черговий викид

Мазут у Чорному морі — у РФ допустили черговий викид

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 15:03
В Чорному морі стався новий викид мазуту з російського танкеру - які збитки
Викид мазуту. Фото: Кримський вітер

РФ продовжує забруднювати акваторію Чорного моря. У порту Новоросійськ стався новий розлив нафтопродуктів із танкера, який наніс збитків на 14 мільйонів рублів.

Про це повідомляють журналісти видання Кримський вітер.

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Розлив нафти

Біля причалу №30 у порту Новоросійськ стався розлив нафтопродуктів. Інцидент трапився під час бункерування іноземного судна HONRISE під прапором Панами. Причиною  став вихід із ладу корабельного обладнання та недостатній контроль з боку екіпажу. Інспектори Росприроднагляду зафіксували забруднення акваторії на площі понад 35 тисяч квадратних метрів.

За попередніми оцінками, шкода, заподіяна морському середовищу, оцінена більш ніж у 14 мільйонів рублів.

Аварія у грудні 2024

У грудні 2024 року в Чорному стався розлив нафти через аварію двох російських танкерів: Вологонєфть-239" та "Вологонєфть-212". Мазут, який витік унаслідок затоплення суден, уже призвів до екологічної катастрофи в окупованому Криму. Згодом забруднюючі речовини дісталися і до одеського узбережжя. Нові викиди фіксуються екологами регулярно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що пляжі Криму все ще у пастці через мазут. А також про те, як нафтопродукти з танкерів РФ знищують флору і фауну Чорного моря.

 

Одеса Чорне море нафта Новини Одеси танкер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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