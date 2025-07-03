В Черном море произошел новый выброс мазута с российского танкера - какие убытки

Выброс мазута. Фото: Крымский ветер

РФ продолжает загрязнять акваторию Черного моря. В порту Новороссийск произошел новый разлив нефтепродуктов с танкера, который нанес ущерб на 14 миллионов рублей.

Об этом сообщают журналисты издания Крымский ветер.

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Разлив нефти

Возле причала №30 в порту Новороссийск произошел разлив нефтепродуктов. Инцидент произошел во время бункеровки иностранного судна HONRISE под флагом Панамы. Причиной стал выход из строя корабельного оборудования и недостаточный контроль со стороны экипажа. Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали загрязнение акватории на площади более 35 тысяч квадратных метров.

По предварительным оценкам, ущерб, причиненный морской среде, оценен более чем в 14 миллионов рублей.

Авария в декабре 2024

В декабре 2024 года в Черном произошел разлив нефти из-за аварии двух российских танкеров: "Влагонефть-239" и "Вологонефть-212". Утечка из-за затопления судов Мазут уже привела к экологической катастрофе в оккупированном Крыму. Впоследствии загрязняющие вещества добрались и до одесского побережья. Новые выбросы фиксируются экологами регулярно.

Напомним, недавно мы писали о том, что пляжи Крыма все еще в ловушке из-за мазута. А также о том, как нефтепродукты с танкеров РФ уничтожают флору и фауну Черного моря.