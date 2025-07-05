Разрешенные пляжи Одессы 2025 - список безопасных зон для купания

Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе официально разрешили отдых на более 20 пляжных участках, которые прошли проверку и соответствуют условиям военного времени. Все зоны открыты для купания, но важно строго соблюдать правила безопасности. Также пляжи открыли в Черноморске и Приморском.

Об этом в субботу, 5 июля, сообщили на сайте Одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Пляжный сезон в Одессе

По их информации, приказом Оперативно-тактической группировки "Одесса" и Одесской ОГА разрешен отдых на 26 участках пляжных зон. Все они прошли проверку, соответствуют санитарным требованиям и условиям военного времени.

Список безопасных пляжей в Одессе

пляж "Дельфин", между траверсами № 12-а и № 13

пляж "Дельфин", между траверсами № 12 и № 12-а

пляж "Золотой берег", между траверсами № 14 и № 15

пляж "Буфет на Малом Фонтане" между "Аркадией" и "Дельфином", между траверсами № 15 и № 16

пляж "Великофонтанский", между траверсами № 18 и № 18-а

пляж "Курортный", между траверсами № 7 и № 7-а

пляж "Аркадия", между траверсами № 1 и № 20

пляж "Курортный", между траверсами № 9 и № 10

муниципальный пляж "Чайка", между траверсами № 6 и № 6-а

пляж "Чайка", между траверсами № 6 и № 6-а

муниципальный пляж "Курортный", между траверсами № 12 и № 13

пляж "Курортный", между траверсами № 7-а и № 8

пляж "Дельфин", между траверсами № 11 и № 12

пляж "Дельфин", между траверсами № 10 и № 11

пляж "Аркадия", между траверсами № 1 и № 1-2а

пляж "Золотой берег", между траверсами № 15 и № 15-а

пляж "Курортный", между траверсами № 9 и № 10

пляж "Курортный", между траверсами № 9 и № 10

пляж "Ланжерон", между траверсами № 1 и № 2 (5 участков)

пляж "Аркадия", между траверсами № 1-2а и № 1-2в.

Открытые пляжи в Одесской области

центральный городской коммунальный пляж в г. Черноморск (ул. Пляжная, 15), протяженностью 1100 метров;

пляжная зона с. Приморское Вилковской громады Измаильского района - 600 метров (по 300 м влево и вправо от центральной аллеи).

Всех отдыхающих просят придерживаться простых, но важных правил:

купаться только в разрешенных зонах;

следить за детьми;

реагировать на сигналы тревоги и идти в укрытие;

избегать подозрительных предметов и сообщать о них ГСЧС или полицию;

при непогоде покидать пляж.

Напомним, РФ продолжает загрязнять акваторию Черного моря, в порту Новороссийск произошел новый разлив нефтепродуктов. Также мы писали, о ситуации с ракетоносителями в акватории Черного моря.