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Главная Одесса В Одессе обновили список безопасных пляжей — какие изменения

В Одессе обновили список безопасных пляжей — какие изменения

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 13:58
Разрешенные пляжи Одессы 2025 - список безопасных зон для купания
Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе официально разрешили отдых на более 20 пляжных участках, которые прошли проверку и соответствуют условиям военного времени. Все зоны открыты для купания, но важно строго соблюдать правила безопасности. Также пляжи открыли в Черноморске и Приморском.

Об этом в субботу, 5 июля, сообщили на сайте Одесского городского совета.

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По их информации, приказом Оперативно-тактической группировки "Одесса" и Одесской ОГА разрешен отдых на 26 участках пляжных зон. Все они прошли проверку, соответствуют санитарным требованиям и условиям военного времени.

Список безопасных пляжей в Одессе

  • пляж "Дельфин", между траверсами № 12-а и № 13
  • пляж "Дельфин", между траверсами № 12 и № 12-а
  • пляж "Золотой берег", между траверсами № 14 и № 15
  • пляж "Буфет на Малом Фонтане" между "Аркадией" и "Дельфином", между траверсами № 15 и № 16
  • пляж "Великофонтанский", между траверсами № 18 и № 18-а
  • пляж "Курортный", между траверсами № 7 и № 7-а
  • пляж "Аркадия", между траверсами № 1 и № 20
  • пляж "Курортный", между траверсами № 9 и № 10
  • муниципальный пляж "Чайка", между траверсами № 6 и № 6-а
  • пляж "Чайка", между траверсами № 6 и № 6-а
  • муниципальный пляж "Курортный", между траверсами № 12 и № 13
  • пляж "Курортный", между траверсами № 7-а и № 8
  • пляж "Дельфин", между траверсами № 11 и № 12
  • пляж "Дельфин", между траверсами № 10 и № 11
  • пляж "Аркадия", между траверсами № 1 и № 1-2а
  • пляж "Золотой берег", между траверсами № 15 и № 15-а
  • пляж "Курортный", между траверсами № 9 и № 10
  • пляж "Курортный", между траверсами № 9 и № 10
  • пляж "Ланжерон", между траверсами № 1 и № 2 (5 участков)
  • пляж "Аркадия", между траверсами № 1-2а и № 1-2в.

Открытые пляжи в Одесской области

  • центральный городской коммунальный пляж в г. Черноморск (ул. Пляжная, 15), протяженностью 1100 метров;
  • пляжная зона с. Приморское Вилковской громады Измаильского района - 600 метров (по 300 м влево и вправо от центральной аллеи).

Всех отдыхающих просят придерживаться простых, но важных правил:

  • купаться только в разрешенных зонах;
  • следить за детьми;
  • реагировать на сигналы тревоги и идти в укрытие;
  • избегать подозрительных предметов и сообщать о них ГСЧС или полицию;
  • при непогоде покидать пляж.

Напомним, РФ продолжает загрязнять акваторию Черного моря, в порту Новороссийск произошел новый разлив нефтепродуктов. Также мы писали, о ситуации с ракетоносителями в акватории Черного моря.

Одесса отдых лето пляж Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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