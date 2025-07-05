Разрешенные пляжи Одессы 2025 - список безопасных зон для купания

В Одессе обновили список безопасных пляжей — какие изменения
В Одессе официально разрешили отдых на более 20 пляжных участках, которые прошли проверку и соответствуют условиям военного времени. Все зоны открыты для купания, но важно строго соблюдать правила безопасности. Также пляжи открыли в Черноморске и Приморском.
Об этом в субботу, 5 июля, сообщили на сайте Одесского городского совета.
Пляжный сезон в Одессе
По их информации, приказом Оперативно-тактической группировки "Одесса" и Одесской ОГА разрешен отдых на 26 участках пляжных зон. Все они прошли проверку, соответствуют санитарным требованиям и условиям военного времени.
Список безопасных пляжей в Одессе
- пляж "Дельфин", между траверсами № 12-а и № 13
- пляж "Дельфин", между траверсами № 12 и № 12-а
- пляж "Золотой берег", между траверсами № 14 и № 15
- пляж "Буфет на Малом Фонтане" между "Аркадией" и "Дельфином", между траверсами № 15 и № 16
- пляж "Великофонтанский", между траверсами № 18 и № 18-а
- пляж "Курортный", между траверсами № 7 и № 7-а
- пляж "Аркадия", между траверсами № 1 и № 20
- пляж "Курортный", между траверсами № 9 и № 10
- муниципальный пляж "Чайка", между траверсами № 6 и № 6-а
- пляж "Чайка", между траверсами № 6 и № 6-а
- муниципальный пляж "Курортный", между траверсами № 12 и № 13
- пляж "Курортный", между траверсами № 7-а и № 8
- пляж "Дельфин", между траверсами № 11 и № 12
- пляж "Дельфин", между траверсами № 10 и № 11
- пляж "Аркадия", между траверсами № 1 и № 1-2а
- пляж "Золотой берег", между траверсами № 15 и № 15-а
- пляж "Курортный", между траверсами № 9 и № 10
- пляж "Курортный", между траверсами № 9 и № 10
- пляж "Ланжерон", между траверсами № 1 и № 2 (5 участков)
- пляж "Аркадия", между траверсами № 1-2а и № 1-2в.
Открытые пляжи в Одесской области
- центральный городской коммунальный пляж в г. Черноморск (ул. Пляжная, 15), протяженностью 1100 метров;
- пляжная зона с. Приморское Вилковской громады Измаильского района - 600 метров (по 300 м влево и вправо от центральной аллеи).
Всех отдыхающих просят придерживаться простых, но важных правил:
- купаться только в разрешенных зонах;
- следить за детьми;
- реагировать на сигналы тревоги и идти в укрытие;
- избегать подозрительных предметов и сообщать о них ГСЧС или полицию;
- при непогоде покидать пляж.
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