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В сети показали, как выглядит одесский пляж после отдыха

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 15:37
Мусор на пляже в Одессе - видео отдыхающих - видео отдыхающих
Остатки помидора на одесском пляже. Фото: кадр из видео

В соцсетях показали, в каком состоянии оставляют после себя пляж некоторые отдыхающие в Одессе. На видео видны остатки еды и другой мусор. Отдыхающие возмущаются равнодушием к другим людям.

Кадрами загрязненного пляжа делятся пользователи соцсетей.

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Мусор на пляже в Одессе

На кадрах видны гнилые помидоры, а вокруг разбросаны салфетки, пластиковые обертки, пакеты и другие следы "отдыха". Авторы видео говорят, что мусор оставили другие отдыхающие, которые просто ушли, не убрав за собой.

Сколько пляжей открыли в Одессе в 2025 году

Согласно приказу Оперативно-тактической группировки "Одесса" и областной военной администрации, определены 26 участков в пределах города и региона, где разрешено официальное пребывание людей. Среди них в Одессе — это пляжи "Дельфин", "Аркадия", "Золотой берег", "Курортный", "Чайка", "Ланжерон" и другие.

Также отдых разрешен на центральном городском пляже Черноморска (1100 м) и в селе Приморское Измаильского района (600 м).

Напомним, Николаевщина попала в тройку регионов Украины с наибольшими объемами опасных отходов. Также мы писали, что мэрия Одессы проиграла в суде право на главную городскую свалку на Дальницких карьерах.

Одесса отдых пляж мусор Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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