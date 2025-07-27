Тарифы на вывоз мусора в Одессе: август 2025 года

Мусоровоз в городе. Фото иллюстративное: pexels

В августе 2025 года одесситы будут платить за вывоз мусора по старым тарифам. Стоимость зависит от района и компании, которая обслуживает территорию. В разных частях города действуют отдельные тарифы для многоэтажек и частного сектора.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будут платить одесситы за вывоз мусора с 1 августа.

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Жителям Одессы не будут повышать плату за вывоз бытовых отходов в августе. Однако тарифы зависят от района города и компании-подрядчика.

Услуги предоставляют четыре предприятия:

в Приморском районе —компания "ТВ-Серрус";

в Киевском — "Клиар-Сити";

в Суворовском — "Эко-Ренессанс";

в Хаджибейском — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".

Какова стоимость услуги вывоз мусора в Одессе

Стоимость услуг в августе 2025 года такова:

"Эко-Ренессанс": 35,49 грн для жителей многоквартирных домов и 61,26 грн — для частного сектора.

"Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно.

"ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн.

"Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Все тарифы утверждены органами местного самоуправления. На данный момент городские власти не анонсировали никаких изменений, однако в условиях роста расходов коммунальные компании могут инициировать пересмотр расценок в ближайшие месяцы.

Напомним, мэрия Одессы проиграла в суде право на главную городскую свалку на Дальницких карьерах. Также мы показывали, как выглядит пляж в Одессе после некоторых отдыхающих.