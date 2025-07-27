Тарифы на вывоз мусора в Одессе: август 2025 года

Вывоз мусора — будут ли платить одесситы в августе больше
В августе 2025 года одесситы будут платить за вывоз мусора по старым тарифам. Стоимость зависит от района и компании, которая обслуживает территорию. В разных частях города действуют отдельные тарифы для многоэтажек и частного сектора.
Новини.LIVE рассказывают, сколько будут платить одесситы за вывоз мусора с 1 августа.
Кто предоставляет услуги по вывозу мусора в Одессе
Жителям Одессы не будут повышать плату за вывоз бытовых отходов в августе. Однако тарифы зависят от района города и компании-подрядчика.
Услуги предоставляют четыре предприятия:
- в Приморском районе —компания "ТВ-Серрус";
- в Киевском — "Клиар-Сити";
- в Суворовском — "Эко-Ренессанс";
- в Хаджибейском — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".
Какова стоимость услуги вывоз мусора в Одессе
Стоимость услуг в августе 2025 года такова:
- "Эко-Ренессанс": 35,49 грн для жителей многоквартирных домов и 61,26 грн — для частного сектора.
- "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно.
- "ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн.
- "Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.
Все тарифы утверждены органами местного самоуправления. На данный момент городские власти не анонсировали никаких изменений, однако в условиях роста расходов коммунальные компании могут инициировать пересмотр расценок в ближайшие месяцы.
Напомним, мэрия Одессы проиграла в суде право на главную городскую свалку на Дальницких карьерах. Также мы показывали, как выглядит пляж в Одессе после некоторых отдыхающих.
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