Скандал у Білгороді-Дністровському: сміття після обстрілу вивезли до фортеці

Сміття з розбитої школи у Білгород-Дністровському. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Після ракетного удару по школі у Білгороді-Дністровському уламки та згоріле шкільне майно замість належної утилізації скинули біля Аккерманської фортеці. Вивезенням займалося комунальне підприємство.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Сміття, яке вивезли до фортеці. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Сміття вивезли під стіни фортеці

Екоінспекція виявила грубе порушення під час планової перевірки міської ради. Після трагедії 23 червня, коли російська ракета знищила школу №1 і забрала життя трьох вчителів, комунальники мали прибрати небезпечні відходи. Але замість утилізації сміття просто вивезли на причал "Рибацький край".

Місце, куди звозили уламки, розташоване менш як за 70 метрів від Аккерманської фортеці — пам’ятки археології національного значення. Тут опинилися не лише бетонні уламки, а й фрагменти ракети, згоріле шкільне обладнання, меблі, підручники, залишки пального.

Сміття виставили як облаштування території

Відомо, що комунальне підприємство, яке займалося утилізацією, використало уламки школи як підсипку для облаштування території — без жодних дозволів. Екоінспекція вже склала протоколи за статтею 52 КУпАП щодо працівників підприємства. Очікуються подальші юридичні дії.

Нагадаємо, росіяни атакували Львів, внаслідок цього у місті зафіксовано пошкодження будинків й автомобілів. Також ми писали, що загарбники атакували й Буковину, по регіону випустили чотири "шахеди" та ракету.