Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині сміття з розбитої РФ школи вивезли під стіни фортеці

На Одещині сміття з розбитої РФ школи вивезли під стіни фортеці

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 10:29
Скандал у Білгороді-Дністровському: сміття після обстрілу вивезли до фортеці
Сміття з розбитої школи у Білгород-Дністровському. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Після ракетного удару по школі у Білгороді-Дністровському уламки та згоріле шкільне майно замість належної утилізації скинули біля Аккерманської фортеці. Вивезенням займалося комунальне підприємство. 

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Реклама
Читайте також:
На Одещині сміття з розбитої РФ школи вивезли під стіни фортеці - фото 1
Сміття, яке вивезли до фортеці. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Сміття вивезли під стіни фортеці

Екоінспекція виявила грубе порушення під час планової перевірки міської ради. Після трагедії 23 червня, коли російська ракета знищила школу №1 і забрала життя трьох вчителів, комунальники мали прибрати небезпечні відходи. Але замість утилізації сміття просто вивезли на причал "Рибацький край".

Місце, куди звозили уламки, розташоване менш як за 70 метрів від Аккерманської фортеці — пам’ятки археології національного значення. Тут опинилися не лише бетонні уламки, а й фрагменти ракети, згоріле шкільне обладнання, меблі, підручники, залишки пального.

Сміття виставили як облаштування території

Відомо, що комунальне підприємство, яке займалося утилізацією, використало уламки школи як підсипку для облаштування території — без жодних дозволів. Екоінспекція вже склала протоколи за статтею 52 КУпАП щодо працівників підприємства. Очікуються подальші юридичні дії.

Нагадаємо, росіяни атакували Львів, внаслідок цього у місті зафіксовано пошкодження будинків й автомобілів. Також ми писали, що загарбники атакували й Буковину, по регіону випустили чотири "шахеди" та ракету. 

Одеса сміття Одеська область Новини Одеси екологія школа
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації