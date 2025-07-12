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Главная Одесса На Одесчине мусор из разбитой РФ школы вывезли под стены крепости

На Одесчине мусор из разбитой РФ школы вывезли под стены крепости

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 10:29
Скандал в Белгороде-Днестровском: мусор после обстрела вывезли в крепость
Мусор из разбитой школы в Белгород-Днестровском. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

После ракетного удара по школе в Белгороде-Днестровском обломки и сгоревшее школьное имущество вместо надлежащей утилизации сбросили возле Аккерманской крепости. Вывозом занималось коммунальное предприятие.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Мусор, который вывезли в крепость. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Мусор вывезли под стены крепости

Экоинспекция обнаружила грубое нарушение во время плановой проверки городского совета. После трагедии 23 июня, когда российская ракета уничтожила школу №1 и унесла жизни трех учителей, коммунальщики должны были убрать опасные отходы. Но вместо утилизации, мусор просто вывезли на причал "Рыбацкий край".

Место, куда свозили обломки, расположено менее чем в 70 метрах от Аккерманской крепости — памятника археологии национального значения. Здесь оказались не только бетонные обломки, но и фрагменты ракеты, сгоревшее школьное оборудование, мебель, учебники, остатки горючего.

Мусор выставили как обустройство территории

Известно, что коммунальное предприятие, которое занималось утилизацией, использовало обломки школы как подсыпку для обустройства территории — без всяких разрешений. Экоинспекция уже составила протоколы по статье 52 КУоАП в отношении работников предприятия. Ожидаются дальнейшие юридические действия.

Напомним, россияне атаковали Львов, в результате этого в городе зафиксировано повреждение домов и автомобилей. Также мы писали, что захватчики атаковали и Буковину, по региону выпустили четыре "шахеда" и ракету.

Одесса мусор Одесская область Новости Одессы экология школа
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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