Скандал в Белгороде-Днестровском: мусор после обстрела вывезли в крепость

Мусор из разбитой школы в Белгород-Днестровском. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

После ракетного удара по школе в Белгороде-Днестровском обломки и сгоревшее школьное имущество вместо надлежащей утилизации сбросили возле Аккерманской крепости. Вывозом занималось коммунальное предприятие.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Реклама

Читайте также:

Мусор, который вывезли в крепость. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Мусор вывезли под стены крепости

Экоинспекция обнаружила грубое нарушение во время плановой проверки городского совета. После трагедии 23 июня, когда российская ракета уничтожила школу №1 и унесла жизни трех учителей, коммунальщики должны были убрать опасные отходы. Но вместо утилизации, мусор просто вывезли на причал "Рыбацкий край".

Место, куда свозили обломки, расположено менее чем в 70 метрах от Аккерманской крепости — памятника археологии национального значения. Здесь оказались не только бетонные обломки, но и фрагменты ракеты, сгоревшее школьное оборудование, мебель, учебники, остатки горючего.

Мусор выставили как обустройство территории

Известно, что коммунальное предприятие, которое занималось утилизацией, использовало обломки школы как подсыпку для обустройства территории — без всяких разрешений. Экоинспекция уже составила протоколы по статье 52 КУоАП в отношении работников предприятия. Ожидаются дальнейшие юридические действия.

Напомним, россияне атаковали Львов, в результате этого в городе зафиксировано повреждение домов и автомобилей. Также мы писали, что захватчики атаковали и Буковину, по региону выпустили четыре "шахеда" и ракету.