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Главная Одесса Как изменится стоимость водоснабжения для одесситов в августе

Как изменится стоимость водоснабжения для одесситов в августе

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 18:00
Как изменятся тарифы на водоснабжение в августе 2025 года для одесситов
Кран с водой. Фото иллюстративное: Akvo.com.ua

Увеличивать стоимость поставки воды для одесситов в августе 2025 года не планируют. Однако тариф на водоснабжение и водоотведение для бытовых потребителей и бизнеса совсем разный.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в августе 2025-го.

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Стоимость воды для населения

Стоимость воды для населения в августе 2025 года не изменится и останется на том же уровне, что и в мае:

  • на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • на централизованное водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Стоимость воды для бизнеса

Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в августе также обещают не менять.

На централизованное водоснабжение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • другим потребителям, кроме населения - 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

На централизованное водоотведение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Кто регулирует цены

Цены на воду устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако в отдельных населенных пунктах этот вопрос решается и на местном уровне.

Напомним, недавно мы писали о том, какие в августе будут тарифы на вывоз мусора. А также о стоимости электроэнергии для одесситов.

тарифы коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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