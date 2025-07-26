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Головна Одеса Ціни на електрику — скільки платитимуть одесити у серпні

Ціни на електрику — скільки платитимуть одесити у серпні

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 18:35
Тарифи на електроенергію в Одесі серпень 2025
Людина дивиться на рахунок за електрику. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У серпні 2025 року тарифи на електроенергію для побутових споживачів в Одесі не зміняться. Більшість мешканців платитимуть 4,32 грн за кВт-год, а ті, хто має двозонні лічильники, — вдвічі менше уночі. 

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за світло у серпні. 

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Ціни на світло в Одесі

Ціна на електроенергію для побутових споживачів в Одесі у серпні залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год. Це передбачено постановою Кабміну, яка діє в рамках механізму покладених спеціальних обов’язків (ПСО) до 31 жовтня 2025 року.

Для власників двозонних лічильників діє знижений нічний тариф — лише 2,16 грн/кВт-год з 23:00 до 07:00. У денний час (з 07:00 до 23:00) — стандартна вартість 4,32 грн/кВт-год.

Як встановити двозонний лічильник

Щоб платити менше за електроенергію, можна перейти на облік за двозонним тарифом. Для цього потрібно звернутися до місцевого оператора системи розподілу електроенергії із заявою та надати:

  •     паспорт,
  •     ідентифікаційний код,
  •     документи на право власності чи користування приміщенням,
  •     договір на розподіл електроенергії.

Лічильник можна придбати самостійно, але обов’язково — сертифікований. Або купити запрограмований безпосередньо в оператора системи розподілу.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні окремі категорії громадян мають право на знижку при сплаті за житлово-комунальні послуги. Розмір пільг варіюється залежно від статусу людини. Також повідомляли, коли необхідно терміново надіслати фото лічильника газопостачальній компанії.

тарифи Одеса Укренерго Новини Одеси ДТЕК світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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