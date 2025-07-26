Тарифи на електроенергію в Одесі серпень 2025

Людина дивиться на рахунок за електрику. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У серпні 2025 року тарифи на електроенергію для побутових споживачів в Одесі не зміняться. Більшість мешканців платитимуть 4,32 грн за кВт-год, а ті, хто має двозонні лічильники, — вдвічі менше уночі.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за світло у серпні.

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Ціна на електроенергію для побутових споживачів в Одесі у серпні залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год. Це передбачено постановою Кабміну, яка діє в рамках механізму покладених спеціальних обов’язків (ПСО) до 31 жовтня 2025 року.

Для власників двозонних лічильників діє знижений нічний тариф — лише 2,16 грн/кВт-год з 23:00 до 07:00. У денний час (з 07:00 до 23:00) — стандартна вартість 4,32 грн/кВт-год.

Як встановити двозонний лічильник

Щоб платити менше за електроенергію, можна перейти на облік за двозонним тарифом. Для цього потрібно звернутися до місцевого оператора системи розподілу електроенергії із заявою та надати:

паспорт,

ідентифікаційний код,

документи на право власності чи користування приміщенням,

договір на розподіл електроенергії.

Лічильник можна придбати самостійно, але обов’язково — сертифікований. Або купити запрограмований безпосередньо в оператора системи розподілу.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні окремі категорії громадян мають право на знижку при сплаті за житлово-комунальні послуги. Розмір пільг варіюється залежно від статусу людини. Також повідомляли, коли необхідно терміново надіслати фото лічильника газопостачальній компанії.