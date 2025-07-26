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Главная Одесса Цены на электричество — сколько будут платить одесситы в августе

Цены на электричество — сколько будут платить одесситы в августе

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 18:35
Тарифы на электроэнергию в Одессе август 2025 года
Человек смотрит на счет за электричество. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В августе 2025 года тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Одессе не изменятся. Большинство жителей будут платить 4,32 грн за кВт-ч, а те, кто имеет двухзонные счетчики, — вдвое меньше ночью.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за свет в августе.

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Цены на свет в Одессе

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей в Одессе в августе останется на уровне 4,32 грн/кВт-час. Это предусмотрено постановлением Кабмина, которое действует в рамках механизма возложенных специальных обязанностей (ВСО) до 31 октября 2025 года.

Для владельцев двухзонных счетчиков действует сниженный ночной тариф — всего 2,16 грн/кВт-ч с 23:00 до 7:00. В дневное время (с 7:00 до 23:00) — стандартная стоимость 4,32 грн/кВт-ч.

Как установить двухзонный счетчик

Чтобы платить меньше за электроэнергию, можно перейти на учет по двухзонному тарифу. Для этого нужно обратиться к местному оператору системы распределения электроэнергии с заявлением и предоставить:

  • паспорт,
  • идентификационный код,
  • документы на право собственности или пользования помещением,
  • договор на распределение электроэнергии.

Счетчик можно приобрести самостоятельно, но обязательно — сертифицированный. Или купить запрограммированный непосредственно у оператора системы распределения.

Напомним, мы писали, что в Украине отдельные категории граждан имеют право на скидку при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Размер льгот варьируется в зависимости от статуса человека. Также сообщали, когда необходимо срочно отправить фото счетчика газоснабжающей компании.

тарифы Одесса Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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