Состояние поврежденного обстрелом РФ 24 июля дома в Одессе

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

В результате вражеской атаки в ночь на 24 июля девятиэтажка на ул. Александра Кутузакия в Одессе подверглась критическим разрушениям: полностью обвалились конструкции трех этажей второго подъезда. Сейчас флигель дома признан аварийным. Чтобы решить проблему, была созвана внеочередная сессия горсовета.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Состояние дома

Было проведено техническое обследование поврежденного обстрелом здания. Состояние дома оценено как нестабильное — зафиксировано постепенное вертикальное проседание плит перекрытия.

Комиссия ТЭБ и ЧС признала второй подъезд аварийным — здание может частично обвалиться. В связи с этим все жители дома эвакуированы. Им предложено временно разместиться у родственников, друзей или в коммунальных центрах.

"Флигель здания практически уничтожен от 9-го этажа до 4-5-го. Левый флигель не уничтожен, но никто сегодня не даст возможность людям туда попасть. Эксперты только утром нам предоставят информацию, возможно ли туда зайти. Потому что в четверг был прилет, а уже в субботу был обвал. И это взволновало всех", — говорит глава Приморской райадминистрации Марат Королев.

Глава райадминистрации Марат Королев. Фото: Новини.LIVE

Жители дома. Фото: Новини.LIVE

Люди общаются с чиновниками. Фото: Новини.LIVE

В Приморской райадминистрации также добавляют, что в результате атаки пострадал насос, который дает воду верхним этажам дома.

Созвана внеочередная сессия

Сегодня на аппаратном совещании было принято решение созвать внеочередную сессию городского совета по поводу поврежденного обстрелом 24 июля дома. На ней депутаты планируют принять решение о выделении средств для жителей атакованного здания.

"Фактически строительная академия уже начала работать. На сегодняшний день уже идут наблюдения за поведением поврежденного дома, но надо еще создать технический отчет. И это у нас займет минимум две недели", — говорит директор департамента благоустройства горсовета Александр Ильин.

Директор департамента благоустройства горсовета Александр Ильин. Фото: Новини.LIVE

Чиновники общаются с людьми. Фото: Новини.LIVE

До стабилизации сооружения пребывание в доме, а тем более проведение любых работ, является крайне опасным. Поэтому здание сейчас охраняют, чтобы предотвратить человеческие жертвы и потерю имущества.

Место попадания. Фото: Новини.LIVE

Покореженные балконы. Фото: Новини.LIVE

Разрушения после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Атака 24 июля

В результате обстрела Одессы 24 июля значительные повреждения получила 9-этажка: разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. В одном из подъездов загорелся пожар. Пострадали четыре человека и один кот.

Одним из объектов попаданий стал известный рынок "Привоз". В торговых павильонах были пожары, которые ликвидировали спасатели.

Кроме того, возникли пожары и по другим адресам: в частном доме и на АЗС. Пострадал в результате обстрела и Приморский бульвар.

Напомним, недавно мы писали о том, что во время обстрела 24 июля пострадал Приморский бульвар. А также о том, как выглядит одесский Привоз после атаки.