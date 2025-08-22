Видео
Главная Одесса Одесские трамваи изменили схему движения — в чем причина

Одесские трамваи изменили схему движения — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 13:37
Одесские трамваи изменили схему движения из-за падения дерева
Трамвай в Одессе. Фото иллюстративное: traffic.od

Из-за сильных порывов ветра на улице Преображенской в Одессе на трамвайные пути упало дерево. В связи с этим маршруты № 10 и 15 временно изменили схему движения.

Об этом сообщает одесская мэрия.

Читайте также:

Изменения в движении

В связи с падением дерева по улице Преображенской, трамвай №10 временно курсирует по маршруту: площадь Тираспольская — Железнодорожный вокзал (через Старопортофранковскую). Ранее вагоны ходили до улицы Ицхака Рабина.

Трамвай №15, который следовал с Алексеевской площади до Слободского рынка, также изменил схему движения. Теперь он временно курсирует по улице Старопортофранковской.

None - фото 1
Сообщение об изменении движения. Фото: скриншот поста с канала горсовета

Добавим, стоимость проезда в маршрутных такси в Одессе составляет 20 гривен с пассажира.

Обновление: в 13:50 сообщили, что движение обоих трамвайных маршрутов по привычному маршруту было возобновлено.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что одна из центральных улиц будет перекрыта. А также о запрете движения транспорта в Газовом переулке.

Одесса деревья Новости Одессы общественный транспорт трамвай
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
