Одеські трамваї змінили схему руху через падіння дерева

Одеські трамваї змінили схему руху — у чому причина
Через потужні пориви вітру, на вулиці Преображенській в Одесі на трамвайні шляхи впало дерево. У зв'язку з цим маршрути № 10 та 15 тимчасово змінили схему руху.
Про це повідомляє одеська мерія.
Зміни у русі
У звʼязку з падінням дерева по вулиці Преображенській, трамвай №10 тимчасово курсує за маршрутом: площа Тираспольська — Залізничний вокзал (через Старопортофранківську). Раніше вагони ходили до вулиці Іцхака Рабіна.
Трамвай №15, який прямував з Олексіївської площі до Слобідського ринку також змінив схему руху. Тепер він тимчасово курсує вулицею Старопортофранківській.
Додамо, вартість проїзду у маршрутних таксі в Одесі становить 20 гривень з пасажира.
