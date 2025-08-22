Відео
Головна Одеса Одеські трамваї змінили схему руху — у чому причина

Одеські трамваї змінили схему руху — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 13:37
Одеські трамваї змінили схему руху через падіння дерева
Трамвай в Одесі. Фото ілюстративне: traffic.od

Через потужні пориви вітру, на вулиці Преображенській в Одесі на трамвайні шляхи впало дерево. У зв'язку з цим маршрути № 10 та 15 тимчасово змінили схему руху.

Про це повідомляє одеська мерія.

Читайте також:

Зміни у русі

У звʼязку  з падінням дерева по вулиці Преображенській, трамвай №10 тимчасово курсує за маршрутом: площа Тираспольська — Залізничний вокзал (через Старопортофранківську). Раніше вагони ходили до вулиці Іцхака Рабіна.

Трамвай №15, який прямував з Олексіївської площі до Слобідського ринку також змінив схему руху. Тепер він тимчасово курсує вулицею Старопортофранківській.

None - фото 1
Повідомлення про зміну руху. Фото: скріншот поста з каналу міськради

Додамо, вартість проїзду у маршрутних таксі в Одесі становить 20 гривень з пасажира.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, що одна з центральних вулиць буде перекрита. А також про заборону руху транспорту у Газовому провулку.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
