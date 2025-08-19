В Одессе перекроют движение транспорта из-за ремонта магистрали - где именно

Движение перекрыто. Фото иллюстративное: Точка доступа

На улице Мечникова в Одессе в течение месяца будет приостановлено движение всех транспортных средств. Такие ограничения связаны с необходимостью проведения ремонта магистральной сети.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Запрет движения

Проводить работы по устранению повреждений магистральной сети в Одессе планируют с 25 августа 2025 года до 25 сентября 2025 года. В этот период будет временно запрещено движение транспортных средств по улице Мечникова, на участке от Ольгиевского спуска до переулка Сеченова.

После завершения восстановительных работ транспорт там будет двигаться по старой схеме.

Сообщение мэрии. Фото: скриншот поста горсовета

