В Одессе одна из центральных улиц будет перекрыта — причина

В Одессе одна из центральных улиц будет перекрыта — причина

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 16:15
В Одессе перекроют движение транспорта из-за ремонта магистрали - где именно
Движение перекрыто. Фото иллюстративное: Точка доступа

На улице Мечникова в Одессе в течение месяца будет приостановлено движение всех транспортных средств. Такие ограничения связаны с необходимостью проведения ремонта магистральной сети.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Запрет движения

Проводить работы по устранению повреждений магистральной сети в Одессе планируют с 25 августа 2025 года до 25 сентября 2025 года. В этот период будет временно запрещено движение транспортных средств по улице Мечникова, на участке от Ольгиевского спуска до переулка Сеченова.

После завершения восстановительных работ транспорт там будет двигаться по старой схеме.

None - фото 1
Сообщение мэрии. Фото: скриншот поста горсовета

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе перекроют движение по Газовому переулку из-за ремонта эктакады порта. А также о стоимости проезда в общественном транспорте для одесситов в августе.

Одесса ремонт дороги Новости Одессы общественный транспорт
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
