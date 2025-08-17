Видео
Главная Одесса В Одессе закроют движение по Газовому переулку — как объехать

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 10:52
Перекрытие переулка Газового в Одессе - какие изменения в движении транспорта
Ремонт дороги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 18 августа, в Одессе перекроют переулок Газовый из-за ремонта эстакады порта. Для удобства водителей власти изменили схему движения — открыли закрытые участки и разрешили объезды. Общественный транспорт продолжит работать почти без изменений.

Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в Одесском городском совете.

В Одесі закриють рух для авто Газовим провулком — чому - фото 1
Сообщение горсовета. Фото: скриншот из Telegram

Перекрытие движения по Газовому переулку

По информации мэрии, в Одессе стартует капитальный ремонт 3-й очереди транспортной эстакады морского торгового порта. Из-за этого с 18 августа по 1 сентября 2025 года будет закрыто движение транспорта по переулку Газовому в пределах улицы Приморской.

Как объехать ремонт в Газовом переулке

Чтобы не создавать заторов, власти разрешили движение по Приморской в направлении Черноморского Казачества, которое ранее было закрыто. Кроме того, на время ремонта меняется схема на улице Одария — там вводят двустороннее движение, чтобы водители могли объехать перекрытие быстро и удобно.

Администрация морских портов Украины введет систему диспетчеризации, которая поможет координировать поток транспорта и избегать скоплений.

Какие изменения в движении общественного транспорта

Отдельно отмечается на движении общественного транспорта. На Приморской продолжит курсировать троллейбус №10, автобусы №110 и №190 тоже работают без изменений. Альтернативными маршрутами остаются автобусы №105, 121, 145, 146, 168, 240, 242 и 250, которые уже возобновили движение по спуску Виталия Блажко и вернулись к штатному графику.

Напомним, в Одессе из-за ремонта временно меняют движение общественного транспорта на перекрестке 28-й бригады и просп. Князя Владимира Великого. Также сообщали о стоимости проезда в общественном транспорте для одесситов в августе.

Одесса ремонт дороги авто Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
