Головна Одеса В Одесі змінять рух транспорту через ремонт естакади — деталі

В Одесі змінять рух транспорту через ремонт естакади — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 13:10
В Одесі зміни руху через ремонт естакади в порт
В Одесі змінять схему руху транспорту. Фото: кадр з відео

В Одесі з 18 серпня розпочнуться зміни в організації руху через ремонт транспортної естакади Одеського морського порту. Перекриють провулок Газовий, змінять схему на вулиці Одарія та дозволять рух вантажівок Приморською.

Про це у суботу, 9 серпня, повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов

Читайте також:

Ремонт естакади в одеському порту

За його словами, Адміністрація морських портів України проводить черговий етап ремонту транспортної естакади Одеського морського порту. Через це з 18 серпня по 1 вересня перекриють провулок Газовий у межах вулиці Приморської.

"Щоб не створювати заторів, у цей період ми дозволяємо рух транспорту по Приморській у напрямку Чорноморського Козацтва, який раніше був закритий", — пояснив мер.

Зміниться і схема на вулиці Одарія — там на час ремонту запровадять двосторонній рух. Це дасть можливість швидко об’їжджати перекриття.

Також з 11 серпня і до кінця року дозволять рух вантажного транспорту по Приморській — від Чорноморського Козацтва до Військового узвозу. Для фур облаштують окрему смугу для лівого повороту в порт, щоб інший транспорт рухався без затримок.

Водночас АМПУ планує запровадити систему диспетчеризації, яка допоможе уникати скупчення машин.

"Ми розуміємо, що будь-які зміни на дорогах — це незручності. Але завдяки злагодженій роботі і чіткому плану вони будуть короткостроковими й контрольованими", — наголосив Труханов.

Рух громадського транспорту

Рух громадського транспорту на Приморській збережеться: тролейбус №10 та автобуси №110 і №190 працюватимуть без змін. Альтернативними маршрутами залишаються №105, 121, 145, 146, 168, 240, 242 та 250, які повертаються до штатного графіка завдяки відновленому руху узвозом Віталія Блажка.

Нагадаємо, сьогодні сотні одеситів залишилися без світла до вечора через ремонт на електромережах. Також ми писали, що в Одеській та Миколаївській областях великовантажний транспорт зможе їздити дорогами навіть під час комендантської години

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
