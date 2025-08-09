В Одессе изменения движения из-за ремонта эстакады в порт

В Одессе изменят схему движения транспорта. Фото: кадр из видео

В Одессе с 18 августа начнутся изменения в организации движения из-за ремонта транспортной эстакады Одесского морского порта. Перекроют переулок Газовый, изменят схему на улице Одария и разрешат движение грузовиков по Приморской.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Реклама

Читайте также:

Ремонт эстакады в одесском порту

По его словам, Администрация морских портов Украины проводит очередной этап ремонта транспортной эстакады Одесского морского порта. Из-за этого с 18 августа по 1 сентября перекроют переулок Газовый в пределах улицы Приморской.

"Чтобы не создавать заторов, в этот период мы разрешаем движение транспорта по Приморской в направлении Черноморского Казачества, который ранее был закрыт", — пояснил мэр.

Изменится и схема на улице Одария — там на время ремонта введут двустороннее движение. Это даст возможность быстро объезжать перекрытия.

Также с 11 августа и до конца года разрешат движение грузового транспорта по Приморской — от Черноморского Казачества до Военного спуска. Для фур обустроят отдельную полосу для левого поворота в порт, чтобы другой транспорт двигался без задержек.

В то же время АМПУ планирует ввести систему диспетчеризации, которая поможет избегать скопления машин.

"Мы понимаем, что любые изменения на дорогах — это неудобства. Но благодаря слаженной работе и четкому плану они будут краткосрочными и контролируемыми", — подчеркнул Труханов.

Движение общественного транспорта

Движение общественного транспорта на Приморской сохранится: троллейбус №10 и автобусы №110 и №190 будут работать без изменений. Альтернативными маршрутами остаются №105, 121, 145, 146, 168, 240, 242 и 250, которые возвращаются к штатному графику благодаря восстановленному движению по спуску Виталия Блажко.

Напомним, сегодня сотни одесситов остались без света до вечера из-за ремонта на электросетях. Также мы писали, что в Одесской и Николаевской областях большегрузный транспорт сможет ездить по дорогам даже во время комендантского часа.