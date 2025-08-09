В Одесі сьогодні заплановані відключення світла

Масштабне відключення світла в Одесі — хто без електроенергії
Сьогодні, 9 серпня, в Одесі та передмісті заплановані відключення електроенергії. Роботи триватимуть у кількох районах міста — Південному, Центральному та Північному. Відключення світла триватимуть до вечора, залежно від району.
Про це у суботу, 9 серпня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Південний РЕМ (роботи до 17:00):
- Ак. Корольова 46, 50, 54, 56, 58.
Центральний РЕМ (роботи триватимуть до 20:00):
- О. Вадатурського 79-131
- Гранатна 1-16
- Г. Михайленко 18-28
- Г. Михайленко 37-51
- Прибіка Йозефа 7-28
- Столярського 4Г
- Фунтового Івана 42-54
- пров. Гранатний 2-8/1
- пров. Кордонний 1-15а, 25, 29, 35
- пров. Малиновський 7
Північний РЕМ (роботи до 17:00-20:00):
- М. Боровського 1-123
- Вітчизняна 33
- Деревообробна 1-86
- Каменярів 112-118
- Каменярів 295-305
- Паркова 75-79
- Поштова 39, 70, 72, 72е, 72у, 74, 80, 82, 84, 86
- Промислова 7Б
- Радіальна 1, 2, 4
- Республіканська 226-43
- Хімічна 1-8
- Хаджибейська дорога 407-515
- пров. 1-й Деревообробний 1-27
- пров. Цукровий 5-12
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми повідомляли, яка ціна буде на газ в Одесі у серпні. Також ми писали, скільки цього місяця українці платитимуть за світло.
Читайте Новини.LIVE!