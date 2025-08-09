Відео
Україна
Масштабне відключення світла в Одесі — хто без електроенергії

Масштабне відключення світла в Одесі — хто без електроенергії

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 09:56
В Одесі сьогодні заплановані відключення світла
В Одесі частково вимкнули електроенергію. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 9 серпня, в Одесі та передмісті заплановані відключення електроенергії. Роботи триватимуть у кількох районах міста — Південному, Центральному та Північному.  Відключення світла триватимуть до вечора, залежно від району.

Про це у суботу, 9 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Масштабне відключення світла в Одесі — хто без електроенергії - фото 1
Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ (роботи до 17:00):

  • Ак. Корольова 46, 50, 54, 56, 58. 

Центральний РЕМ (роботи триватимуть до 20:00):

  • О. Вадатурського 79-131
  • Гранатна 1-16
  • Г. Михайленко 18-28
  • Г. Михайленко 37-51
  • Прибіка Йозефа 7-28
  • Столярського 4Г
  • Фунтового Івана 42-54
  • пров. Гранатний 2-8/1
  • пров. Кордонний 1-15а, 25, 29, 35
  • пров. Малиновський 7

Північний РЕМ (роботи до 17:00-20:00):

  • М. Боровського 1-123
  • Вітчизняна 33
  • Деревообробна 1-86
  • Каменярів 112-118
  • Каменярів 295-305
  • Паркова 75-79
  • Поштова 39, 70, 72, 72е, 72у, 74, 80, 82, 84, 86
  • Промислова 7Б
  • Радіальна 1, 2, 4
  • Республіканська 226-43
  • Хімічна 1-8
  • Хаджибейська дорога 407-515
  • пров. 1-й Деревообробний 1-27
  • пров. Цукровий 5-12

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка ціна буде на газ в Одесі у серпні. Також ми писали, скільки цього місяця українці платитимуть за світло.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
