В Одесі сьогодні заплановані відключення світла

В Одесі частково вимкнули електроенергію. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 9 серпня, в Одесі та передмісті заплановані відключення електроенергії. Роботи триватимуть у кількох районах міста — Південному, Центральному та Північному. Відключення світла триватимуть до вечора, залежно від району.

Про це у суботу, 9 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Південний РЕМ (роботи до 17:00):

Ак. Корольова 46, 50, 54, 56, 58.

Центральний РЕМ (роботи триватимуть до 20:00):

О. Вадатурського 79-131

Гранатна 1-16

Г. Михайленко 18-28

Г. Михайленко 37-51

Прибіка Йозефа 7-28

Столярського 4Г

Фунтового Івана 42-54

пров. Гранатний 2-8/1

пров. Кордонний 1-15а, 25, 29, 35

пров. Малиновський 7

Північний РЕМ (роботи до 17:00-20:00):

М. Боровського 1-123

Вітчизняна 33

Деревообробна 1-86

Каменярів 112-118

Каменярів 295-305

Паркова 75-79

Поштова 39, 70, 72, 72е, 72у, 74, 80, 82, 84, 86

Промислова 7Б

Радіальна 1, 2, 4

Республіканська 226-43

Хімічна 1-8

Хаджибейська дорога 407-515

пров. 1-й Деревообробний 1-27

пров. Цукровий 5-12

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, яка ціна буде на газ в Одесі у серпні. Також ми писали, скільки цього місяця українці платитимуть за світло.