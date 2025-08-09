Видео
Масштабное отключение света в Одессе — кто без электроэнергии

Масштабное отключение света в Одессе — кто без электроэнергии

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 09:56
В Одессе сегодня запланированы отключения света
В Одессе частично отключили электроэнергию. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 9 августа, в Одессе и пригороде запланированы отключения электроэнергии. Работы будут проходить в нескольких районах города — Южном, Центральном и Северном. Отключения света продлятся до вечера, в зависимости от района.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Масштабне відключення світла в Одесі — хто без електроенергії - фото 1
Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Южный РЭС (работы до 17:00):

  • Ак. Королева 46, 50, 54, 56, 58.

Центральный РЭС (работы продлятся до 20:00):

  • А. Вадатурского 79-131
  • Гранатная 1-16
  • Г. Михайленко 18-28
  • Г. Михайленко 37-51
  • Прибика Йозефа 7-28
  • Столярского 4Г
  • Фунтового Ивана 42-54
  • переулок Гранатный 2-8/1
  • переулок Кордонный 1-15а, 25, 29, 35
  • переулок Малиновский 7

Северный РЭС (работы до 17:00-20:00):

  • М. Боровского 1-123
  • Отечественная 33
  • Деревообрабатывающая 1-86
  • Каменщиков 112-118
  • Каменщиков 295-305
  • Парковая 75-79
  • Почтовая 39, 70, 72, 72е, 72у, 74, 80, 82, 84, 86
  • Промышленная 7Б
  • Радиальная 1, 2, 4
  • Республиканская 226-43
  • Химическая 1-8
  • Хаджибейская дорога 407-515
  • переулок 1-й Деревообрабатывающий 1-27
  • переулок Сахарный 5-12

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, какая цена будет на газ в Одессе в августе. Также мы писали, сколько в этом месяце украинцы будут платить за свет.

Автор:
Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
