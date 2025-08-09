В Одессе сегодня запланированы отключения света

Масштабное отключение света в Одессе — кто без электроэнергии
Сегодня, 9 августа, в Одессе и пригороде запланированы отключения электроэнергии. Работы будут проходить в нескольких районах города — Южном, Центральном и Северном. Отключения света продлятся до вечера, в зависимости от района.
Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Южный РЭС (работы до 17:00):
- Ак. Королева 46, 50, 54, 56, 58.
Центральный РЭС (работы продлятся до 20:00):
- А. Вадатурского 79-131
- Гранатная 1-16
- Г. Михайленко 18-28
- Г. Михайленко 37-51
- Прибика Йозефа 7-28
- Столярского 4Г
- Фунтового Ивана 42-54
- переулок Гранатный 2-8/1
- переулок Кордонный 1-15а, 25, 29, 35
- переулок Малиновский 7
Северный РЭС (работы до 17:00-20:00):
- М. Боровского 1-123
- Отечественная 33
- Деревообрабатывающая 1-86
- Каменщиков 112-118
- Каменщиков 295-305
- Парковая 75-79
- Почтовая 39, 70, 72, 72е, 72у, 74, 80, 82, 84, 86
- Промышленная 7Б
- Радиальная 1, 2, 4
- Республиканская 226-43
- Химическая 1-8
- Хаджибейская дорога 407-515
- переулок 1-й Деревообрабатывающий 1-27
- переулок Сахарный 5-12
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
