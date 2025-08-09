В Одессе сегодня запланированы отключения света

В Одессе частично отключили электроэнергию. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 9 августа, в Одессе и пригороде запланированы отключения электроэнергии. Работы будут проходить в нескольких районах города — Южном, Центральном и Северном. Отключения света продлятся до вечера, в зависимости от района.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Южный РЭС (работы до 17:00):

Ак. Королева 46, 50, 54, 56, 58.

Центральный РЭС (работы продлятся до 20:00):

А. Вадатурского 79-131

Гранатная 1-16

Г. Михайленко 18-28

Г. Михайленко 37-51

Прибика Йозефа 7-28

Столярского 4Г

Фунтового Ивана 42-54

переулок Гранатный 2-8/1

переулок Кордонный 1-15а, 25, 29, 35

переулок Малиновский 7

Северный РЭС (работы до 17:00-20:00):

М. Боровского 1-123

Отечественная 33

Деревообрабатывающая 1-86

Каменщиков 112-118

Каменщиков 295-305

Парковая 75-79

Почтовая 39, 70, 72, 72е, 72у, 74, 80, 82, 84, 86

Промышленная 7Б

Радиальная 1, 2, 4

Республиканская 226-43

Химическая 1-8

Хаджибейская дорога 407-515

переулок 1-й Деревообрабатывающий 1-27

переулок Сахарный 5-12

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, какая цена будет на газ в Одессе в августе.