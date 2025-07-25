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Головна Одеса Графіки відключень світла в Одесі — чи буде завтра електрика

Графіки відключень світла в Одесі — чи буде завтра електрика

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 20:34
Відключення світла в Одесі за графіками — новини на 26 липня
Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують відновлювати об’єкти, пошкоджені через удари РФ. Проте завтра, 26 липня, в Одесі та області обійдеться без графіків відключень світла.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, чому влітку можливі відключення електрики. Також повідомляли, що скільки ГВт уже відновили в Україні після масованих атак росіян.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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