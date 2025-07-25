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Главная Одесса Графики отключений света в Одессе — будет ли завтра электричество

Графики отключений света в Одессе — будет ли завтра электричество

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 20:34
Отключение света в Одессе по графикам - новости на 26 июля
Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики продолжают восстанавливать объекты, поврежденные из-за ударов РФ. Однако завтра, 26 июля, в Одессе и области обойдется без графиков отключений света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, почему летом возможны отключения электричества. Также сообщали, что сколько ГВт уже восстановили в Украине после массированных атак россиян.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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