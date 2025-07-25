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Головна Одеса Ціни на газ — скільки прийдеться платити одеситам з 1 серпня

Ціни на газ — скільки прийдеться платити одеситам з 1 серпня

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 18:30
Тарифи на газ в Одесі у серпні 2025
Газовий лічильник. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У серпні одесити та мешканці регіону й надалі платитимуть за газ за старими розцінками, так само без змін і доставка. Та експерти попереджають — збереження тарифів не гарантоване в майбутньому.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у травні. 

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Ціна на газ в Одесі у серпні

Газ для населення в Одесі у серпні 2025 року залишиться за ціною 7,96 грн за кубометр. Це стало можливим завдяки діючому мораторію, який забороняє підвищення тарифів для побутових споживачів. Постачальники, зокрема "Нафтогаз України", зберігають чинні умови контрактів.

Доставка газу в Одесі: ціна

Без змін і тариф на доставку газу: компанія "Одесагаз" надалі стягує 1,308 грн за кожен спожитий кубометр. Відповідне рішення раніше затвердила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Втім, експерти не виключають змін. У разі скасування мораторію чи коригування тарифної політики держави, ціни можуть зрости вже найближчими місяцями. Особливо це актуально напередодні опалювального сезону.

Ціни на газ для бізнесу

Для бізнесу ситуація інша. Плата за транспортування газу зросла більш ніж утричі — до 501,97 грн за 1000 кубометрів. У НКРЕКУ пояснюють: зменшення доходів від транзиту російського газу вдарило по бюджету Оператора газотранспортної системи. Саме тому вартість доставки для комерційного сектора зросла на 305% у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки газових родовищ є в Україні. Також ми повідомляли, якщо в житла змінюється власник, тоді процедура оновлення особового рахунку за газ стає обов'язковою

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Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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