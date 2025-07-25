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Главная Одесса Цены на газ — сколько придется платить одесситам с 1 августа

Цены на газ — сколько придется платить одесситам с 1 августа

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 18:30
Тарифы на газ в Одессе в августе 2025 года
Газовый счетчик. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В августе одесситы и жители региона и в дальнейшем будут платить за газ по старым расценкам, так же без изменений и доставка. Но эксперты предупреждают — сохранение тарифов не гарантировано в будущем.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в мае.

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Цена на газ в Одессе в августе

Газ для населения в Одессе в августе 2025 года останется по цене 7,96 грн за кубометр. Это стало возможным благодаря действующему мораторию, который запрещает повышение тарифов для бытовых потребителей. Поставщики, в частности "Нафтогаз Украины", сохраняют действующие условия контрактов.

Доставка газа в Одессе: цена

Без изменений и тариф на доставку газа: компания "Одессагаз" по-прежнему взимает 1,308 грн за каждый потребленный кубометр. Соответствующее решение ранее утвердила Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Впрочем, эксперты не исключают изменений. В случае отмены моратория или корректировки тарифной политики государства, цены могут вырасти уже в ближайшие месяцы. Особенно это актуально накануне отопительного сезона.

Цены на газ для бизнеса

Для бизнеса ситуация другая. Плата за транспортировку газа выросла более чем в три раза — до 501,97 грн за 1000 кубометров. В НКРЭКУ объясняют: уменьшение доходов от транзита российского газа ударило по бюджету Оператора газотранспортной системы. Именно поэтому стоимость доставки для коммерческого сектора выросла на 305% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее мы писали, сколько газовых месторождений есть в Украине. Также мы сообщали, если у жилья меняется собственник, тогда процедура обновления лицевого счета за газ становится обязательной

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Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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